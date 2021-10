I přes to, že některým fanouškům korejských dramat připadalo, že série Squid Game použila množství klišé a kýčovitých témat, převládající motiv finanční nerovnosti s mnohými rezonovalo. „Musel jsem Squid Game uprostřed vypnout, protože se to až moc podobalo mému hroznému životu,“ zněl titulek největšího korejského deníku Chosun Ilbo, který právě psal o vážných dlužnících.

Hlavní hrdinové seriálu jsou v tíživých životních situacích, kvůli kterým se zadlužili tak moc, že už neví kudy kam. V té nejtěžší chvíli ale přijde nečekaná nabídka, která jim může z jejich dluhů pomoci. Pokud vyhrají šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt.

Cestu seriálu předestřel korejský film Parasite, který před rokem vyhrál Oscara. I tento snímek divákům umožňuje nahlédnout do ekonomické a sociální nerovnosti v Jižní Koreji. Squid Game stejně jako Parasite pracuje i s problémem prohlubujícího se dluhu domácností. Ten v posledním roce v Koreji podle statistik CEIC přesáhl sto procent státního HDP.

Deník Chosun Ilbo běduje, že 4,24 milionu Korejců, což je skoro osm procent populace, si půjčilo peníze ze tří nebo více finančních institucí ve stejnou dobu. Také v roce 2018 žilo 43 procent korejských důchodců v chudobě. To je třikrát více než je průměr podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Zdroj: Youtube

Ceny domů jsou rovněž mimo dosah průměrně vydělávajícího člověka. Mladí lidé se v důsledku obrací na rychlé výdělky peněz. Čerstvě vystudovaná vysokoškolačka Shin Yeeun se svěřila The New York Times, že našetření peněz na dům je pro mladé tak nerealistické, že se to ani nepokusila spočítat.

Ekonomické problémy hýbou světem

Problém dostupnosti bydlení a ekonomické nerovnosti ale není vlastní jen pro Koreu. Po celém světě se lidé ztotožňují s problémy hlavních hrdinů. „Příběhy a problémy postav jsou extrémně personalizované, ale také reflektují problémy a realitu korejské společnosti,“ napsal autor série Hwang Dong-hyuk.

Podle newyorského deníku se mladí cítí tak, že nemají kam postupovat ve společnosti a proto se často i přes rizika obrací na kryptoměny. Jižní Korea patří díky tomuto úkazu mezi státy s největším trhem virtuálních měn na světě.

Stejně jako výhra v seriálu, kryptoměna „dává lidem šanci změnit jejich život v sekundách,“ sdělil The New York Times Koo Yong-hyun. Neboť pochází z podobných poměrů jako hlavní hrdinové série, dokázal se do jejich role plně vžít. Poznamenal, že je podle něj téměř nemožné v současnosti žít pohodlně s průměrným korejským platem.

Squid Game surově připomíná vítězům každé hry, včetně divákům za obrazovkami, drsnou realitu úspěchu. Ukazuje jim, že vítězství je často díky prohře ostatních, kteří neodhadli své silné stránky, nevyrovnali se s diskriminací, špatně se rozhodli nebo jednoduše měli smůlu. Koo dodal, že by ho zajímalo, kolik lidí by se přihlásilo do těchto brutálních dětských her, kdyby je někdo v realitě pořádal.