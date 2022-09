S královskou rodinou jste hodně spjata, jak prožíváte současnou situaci? Samozřejmě je to hrozně smutné pro každého, kdo bydlí v Británii nebo je Brit, případně má vztah k britské královské rodině. A i když se to očekávalo, všichni doufali, že se to nikdy nestane. Anebo, že se to stane za hodně dlouhou dobu. Nastal šok, smutek, vše spojené s pohřbem je velmi smutné. Královna byla milovaná a respektovaná celým národem, a to celý svůj život. Starala se o svůj národ, který teď pro ni truchlí.

Nejen Británie, ale prakticky celý svět sledoval přípravy jejího pohřbu i pohřeb samotný. Dá se toto období srovnat s tím, když umřela princezna Diana?

Dianin pohřeb se řešil dlouho a stejně dlouho, ne-li déle se bude řešit i úmrtí královny. Probíhá období smutku, které bude u každého jinak dlouhé. Nebyla jsem v Londýně, když Diana zemřela, takže nemůžu úplně posoudit, jak to lidé prožívali tehdy a jak to prožívají teď, ale faktem zůstává, že královna byla na trůnu desítky let, takže to určitě bude jiné, ale v něčem i stejné.

Měla jste možnost se s královnou někdy osobně setkat?

Neseděla jsem s ní tak, jako sedím teď s vámi, ale samozřejmě jsem se s ní viděla. Byly jsme v jedné místnosti.

Byla jste na pohřbu?

Byla jsem před tím v Česku, kde jsem představovala svoji novou knihu, ale na víkend jsem odjela do Londýna, protože jsem tam chtěla být. A i když jsem přímo na pohřbu nebyla, ani jsem v jeho čase oficiálně nic nedělala, chtěla jsem vzdát královně svůj hold a respekt.

Když se řekne výživová poradkyně britské královské rodiny, zní to velmi důležitě až nedosažitelně. Nemají lidé strach za vámi chodit, že je třeba odmítnete?

Nevím. (smích) To byste se jich musela zeptat, ještě jsem se s tím nesetkala, že by mi to někdo řekl. Je možné, že si někdo myslí, že jsem nedosažitelná, ale já si myslím, že můj přístup vůbec není rozdílný od jiných lidí. Chovám se ke všem lidem stejně, k mamince se dvěma dětmi i k nějakému známému zpěvákovi. Je to opravdu jenom o přístupu a o tom, jak se lidé s vámi cítí. A já bych si docela ráda myslela, že jsou moji klienti u mě spokojení. A pokud váhají, ať si přečtou mou novou knihu, třeba i podle toho můj přístup poznají.

Stalo se vám někdy, že za vámi přišel klient a řekl, že chce stejný jídelníček jako má princ Harry?

Asi jo, ale nikdy bych nikomu neřekla, jaký jídelníček má Harry i kdokoli jiný. Vždy se na každého klienta dívám individuálně, jak žije. Pokaždé strávím čtyřicet pět minut konzultací, kdy vyzvídám, jak se daný klient chová, jaké má návyky a pak sestavuji teprve jídelníček, který je u každého logicky jiný. Vše je o individuálním přístupu.

Je něco, co byste si letos chtěla kromě nové knihy splnit?

Teď mě nic konkrétního nenapadá, mám aktuálně pocit, že jsem strašně přepracovaná. (smích) Je to trošku nefér, protože jsem celé prázdniny byla pryč a teď se mi všechno nakupilo, mám toho hrozně moc, navíc navrhuji svoji druhou knihu, budu pracovat na jejím designu a focení, které budeme mít ve Francii, takže na to se těším a také na svoje děti, že je konečně zase uvidím.