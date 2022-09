Leyenová chce zastropovat ceny ruského plynu. Medveděv: Přestaneme ho dodávat

ČTK

Evropská unie by měla zastropovat cenu plynu přepravovaného potrubím z Ruska, aby zmírnila dopady manipulace trhem ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Během cesty do Německa to prohlásila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv na její slova reagoval oznámením, že Moskva v tom případě přestane plyn do unie dodávat.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: ČTK