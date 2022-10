„Podle předběžných údajů při incidentu zahynuli tři lidé. Jednalo se patrně o cestující v autě jedoucím vedle nákladního vozu, který explodoval. Těla dvou mužů a jedné ženy vyzvedli z vody, identifikují se,“ uvedl podle agentury TASS vyšetřovací výbor.

První zprávy o požáru a explozi na mostě, který je symbolem ruské anexe Krymu, se objevily v sobotu ráno okolo 5. hodiny SELČ. V místě, kde se poškozená stavba nachází, tedy o hodinu později oproti České republice. Ruský protiteroristický výbor následně informoval, že na 19 kilometrů dlouhém mostě explodoval nákladní vůz, což vedlo ke vznícení několika cisteren vlakové soupravy.

Přísný a brutální. Ruské jednotky na Ukrajině mají nového velitele

„Dnes v 6:07 na silniční části Krymského mostu ze strany Tamanského poloostrova došlo k výbuchu nákladního auta, které způsobilo vznícení sedmi palivových nádrží železničního vlaku směřujícího na Krymský poloostrov,“ uvedl ruský státní úřad. Požár se podařilo uhasit v 9:00 středoevropského času.

Jedná se o jeden z klíčových cílů ukrajinských sil, které útočí na ruskou logistiku. Přechod mezi zeměmi je aktuálně zhruba 160 kilometrů od území ovládaného Ukrajinci.

„Reakce kyjevského režimu na poškození civilní infrastruktury ukazuje jeho teroristickou povahu,“ uvedla podle ruských médií mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

„Mostní oblouky nejsou poškozeny. Je příliš brzo na to, abychom hovořili o příčinách a následcích. Pokračuje se v hašení ohně,“ napsal Oleg Krjučkov, poradce šéfa správy anektovaného poloostrova.

Ukrajinci našli v osvobozeném Lymanu masový hrob. Jsou v něm i těla civilistů

Šéf ruské správy poloostrova Krym Sergej Aksjonov na sociální síti telegram potvrdil, že se kvůli incidentu „zbortily dva pruhy“ silnice ve směru z Krasnodaru do Kerče. Silnice v opačném směru, tedy vedoucí z anektovaného poloostrova do Ruska, se podle něj nezdála poškozená.

Automobilový provoz byl na mostě odpoledne obnoven; osobní vozidla a autobusy mohou na nezničenou část mostu vjet poté, co jsou zkontrolována, uvedl Aksjonov. Nákladní vozidla musí pro cestu přes Kerčský průliv využít trajektů.

Vpodvečer pak společnost Grand Service Express ohlásila obnovení železniční dopravy. Firma podle agentury AFP uvedla, že již vyrazily dva vlaky směřující z Krymu do Moskvy a Petrohradu.

Škody a následky

Předběžná škoda se pohybuje v rozmezí 250až 500 milionů rublů (zhruba 100-200 milionů korun), uvedla RIA Novosti. Šéf krymského parlamentu Vladimir Konstantinov obvinil z výbuchu na mostě ukrajinské vandaly, ve věci již bylo zahájeno trestní stíhání.

Železniční a silniční dopravu mezi Ruskem a Krymem musely dočasně nahradit trajekty. Ty po částečném obnovení silničního provozu a znovuzprovoznění železnice převážejí už jen nákladní auta a kamiony, které na most stále nesmějí.

Ruský nezávislý deník Kommersant informoval o sociálních sítích, na niž se začaly objevovat fronty na krymských čerpacích stanicích. Ministerstvo energetiky tamní obyvatele uklidňovalo, že je Krym plně vybaven pohonnými hmotami, zásoby benzinu a nafty na poloostrově prý vystačí minimálně na 15 dní. Na obnovení dodávek se pracuje.

„Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vytvořit vládní komisi v souvislosti s mimořádnou událostí na Kerčském mostě. Na místo odjeli šéfové ministerstva dopravy a ministerstva pro mimořádné situace Vitalij Saveljev a Alexandr Kurenkov,“ píše Kommersant.

Zatím není jasné, kdo je za dnešní výbuch zodpovědný, Moskva ani Kyjev se k tomu oficiálně nevyjádřily. Ukrajinci nicméně nenechali škody na mostě bez povšimnutí. Tamní ministerstvo obrany se k poničení mostu vyjádřilo například prostřednictvím Twitteru. „Dva nechvalně známé symboly ruské moci na ukrajinském Krymu – raketový křižník Moskva a Kerčský most – jsou fuč. A co dál, Rusové?“ Odkázali tak i na vlajkovou loď ruské Černomořské flotily, která se po ukrajinském útoku potopila letos v dubnu.

Vyjádřil se i poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Michail Podoljak: „Vše nelegální musí být zničeno, vše ukradené musí být vráceno Ukrajině, vše okupované Ruskem musí být vyhnáno,“ připsal k fotografii hořícího mostu.

Ukrajinské síly od konce léta zahájily na jihu a severovýchodě země protiofenzivu a podařilo se jim zpět dobýt velkou část území Charkovské a části Luhanské, Doněcké a Chersonské oblasti. Dalším cílem protiútoku je podle bezpečnostních expertů nejspíš Doněck a Mariupol, kde se Ukrajinci pokusí Rusům přerušit pozemní spojnici s poloostrovem protiprávně anektovaným v roce 2014.

Hořkosladký návrat do Lymanu. Znovudobytí si vyžádalo značné ztráty

Vojenský expert Mick Ryan odhadl, že exploze na mostě může být dílem Ukrajinců v rámci snahy získat zpátky kontrolu nad Krymem. „Nebo se může jednat o klamnou operaci, která má odvést pozornost od jiných oblastí,“ dodal odborník.

Symbol anexe z roku 2014

Most přes Kerčský průliv byl otevřen v roce 2018, čtyři roky po násilné anexi ukrajinského území Ruskem. V době válečného konfiktu je ve směru z Ruska na Krym využíván především k přesunu vojenské techniky a zásob potravin či pohonných hmot pro obyvatele anektované části země.

Škody na Kerčském mostě znemožní mobilizovaným Rusům přesunout se z ruského území přes Krym do Záporožské a Chersonské oblasti. „Na okupovaná území jižní Ukrajiny se přes okupovaný Krym a zejména přes Kerčský most dostává zhruba 75 procent ruských vojáků. Tento incident přesun znemožní,“ řekl podle agentury Unian ukrajinský vojenský expert Oleksandr Musijenko.

Kerčský most



Krymský mostZdroj: ČTK/AP/Alexander NemenovS délkou devatenáct kilometrů je stavba nejdelším evropským mostem. Tvoří jej čtyřproudá silnice, jejíž kapacita je stanovena na 40 tisíc aut denně, a dvojice železničních kolejí.



Celková cena mostu v době jeho výstavby je odhadována na přibližně 228 miliard rublů (tehdy v přepočtu téměř 77 miliard korun), přičemž stavitelé na něj dali záruku na sto let. Velkolepá stavba konstruována tak, aby vydržela zemětřesení, silný vítr i zamrzání mořské hladiny.



Zvláštností mostu je, že celkem 7,5 kilometru z celkové délky stavby vede poměrně vysoko nad mořem. Na jednom místě se zvedá až do výšky 35 metrů nad hladinu, aby pod ním mohly proplout lodě, přičemž námořní trasu překlenují ocelové oblouky dlouhé 227 metrů a vážící šest tisíc tun.



Až do konce roku 2017 nebyla stavba oficiálně pojmenována. Poté však na internetových stránkách nazovimost.rf proběhlo hlasování, jehož prostřednictvím bylo vybráno jméno. Mezi navrhovanými variantami byly například Kerčský most, Most přátelství či Spojovací most. Čtyřiašedesát procent respondentů ankety se vyslovilo pro Krymský most.