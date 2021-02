Dvojitou premiéru už má za sebou i osmiletá Jasmin. "Měli jsme doma ze školy jeden tento test už z dřívějška, kdy bylo testování ještě dobrovolné. V neděli jsme si proto s dcerkou sedli, všechno jsme jí s manželem vysvětlili a podle návodu jsme test vyzkoušeli. Přestože s Jasmin není vždycky zrovna jednoduchá domluva, zvládla to na jedničku," přiblížila matka dívky Karin Raupold.

Jak podotkla, největší obavu měla z toho, jak hluboko do nosních dírek musí zavést štětičku tak, aby byl odběr pro takzvaný Kidstest provedený správně. "Potvrdilo se nám však, že stěr stačí vzít skutečně úplně z kraje nosní dírky, což je velice humánní a zcela bezbolestná metoda. Výsledek jsme měli doma během pár minut a byl negativní," sdělila mladá žena.

Když šla proto v pondělí ráno Jasmin se spolužáky do školy, obavy neměla žádné. "Doma mi říkala, že jim ve škole paní učitelka všechno znovu vysvětlila a každému dítěti se věnovala zvlášť a na každé dohlížela. Všechny děti včetně Jasmin měly výsledek testu v pondělí negativní, jen jedné dívence vyhodil chybu, tak jej musela opakovat. Ovšem ani u ní poté test koronavirus nepotvrdil," zmínila Raupold.

Šéf rakouského ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkum Heinz Faßmann ve svém vyjádření pro rodiče školou povinných dětí zdůraznil zodpovědnost udělat vše pro to, aby zůstaly školy i v době koronavirové pandemie co možná nejbezpečnějším místem. "Pro plný provoz škol to znamená, že je děti mohou navštěvovat jen za podmínky provádění antigenních samotestů. Pro děti z nižšího stupně základních škol to tedy znamená, že se budou přímo v budově školy pod dohledem svých proškolených učitelů testovat hned dvakrát týdně. V pondělí a ve středu," popsal Faßmann.

Pravidelné testování podle jeho slov umožní dětem konečně to, co jim řadu měsíců chybí. "Tedy navštěvovat svoji školu, potkávat se se svými kamarády a prožívat opět svůj každodenní život tak, jak byli zvyklí," zdůraznil.

Návrat do starých kolejí děti potřebují

Právě toto je jeden z důvodů, kvůli kterému ani rodiče Jasmin neuvažovali o tom, že by ji dále učili distančně z domova. "Vidím na ní, že už potřebuje, aby vše opět běželo ve starých kolejích tak, jak byla donedávna zvyklá. Konečně může zase denně potkávat svoje spolužačky a spolužáky a vidět svoji paní učitelku. Nehledě na to, že se i mně jako rodiči uleví. Když jsou děti doma, jen těžko jsem se mohla soustředit na svoji práci a zakázky se mi hromadily na stole," sdělila Raupold.

Ve Vídni a Dolním Rakousku zachytily testy v první školní den šestapadesát pozitivních výsledků. Jak tomu bude v jiných spolkových zemích, se uvidí teprve příští týden, kdy končí pololetní prázdniny dětem v Korutanech, Tyrolsku, Salcbursku a Vorarlbersku.

Do školy k prezenční výuce se v pondělí 15. února vrátí do budovy salzburského gymnázia i čtrnáctiletá studentka Christina. I ona už ví, v jakém režimu, a také to, že ani ji testy neminou. "Christina bude ve škole vždy v pondělí a v úterý s tím, že každé pondělí se bude sama ve škole testovat. Děti se ve třídě budou střídat. Ve zbytku týdne se pak budou účastnit online výuky, kterou budou učitelé živě přenášet přímo ze tříd," popsala matka dívky Silvia Baumgartner.

I ona je ráda, že její dcera opět zamíří do školy mezi své spolužáky. "Přestože je Christina soběstačná, stává se, že si s nějakým úkolem neví rady a potřebuje pomoci. Když jí to nejde a ví, že má nějaký úkol odevzdat v určitou hodinu, znervózní. To potom sedíme obě nad sešity a pracovní a studijní doba se nám prodlouží mnohdy i o řadu hodin," přiblížila Baumgartner.