Guiterrezová reagovala na nepravdivé informace kolující médii. Její právníci ve čtvrtek zveřejnili prohlášení v NBC News. „Bezpečnost je při natáčení Haninnou prioritou číslo jedna,“ stálo v dokumentu od právníků Jasona Bowlese a Roberta Gorence.

Dodávají, že kdyby vše probíhalo, jak má, nic by se nestalo. „Scéna by nebyla nikdy kompromitována, kdyby se na ni nedostala živá munice. Hanna nemá ponětí, odkud se ty ostré náboje vzaly,“ tvrdili.

Právníci také viní produkci filmu ze zanedbání bezpečnosti. Podle nich vedení Guiterrezovou najmulo na dvě pozice ve filmu a nemohla se striktně soustředit na své zbrojmistrovské povinnosti. „Bojovala za to, aby se zavedl trénink, dny pro udržování zbraní a náležitý čas pro přípravu střelby, ale nakonec ji přehlasovala produkce a její oddělení,“ píšou v dokumentu.

Guitterezová měla před natáčením Rust jedinou zkušenost s pozicí zbrojmistra. Na téhle pozici se ocitla poprvé při práci na připravovaném filmu Nicolase Cage, The Old Way. Dva lidé, kteří s ní na tomto natáčení spolupracovali, řekli CNN, že byla podle nich Guiterrezová lehkomyslná.

Zdroj: Youtube

Na projektu Rust ale veškeré zbraně zamykali jak na noc, tak i během oběda. Zbrojmistryně nemá nejmenší tušení, jak se ostrá kulka do zbraně dostala. „Hannah a rekvizitář měli kontrolu nad zbraněmi a nikdy nebyla svědkem toho, že by někdo s těmito zbraněmi doopravdy střílel, nepovolila by to,“ psali právníci ve vyjádření.

Podle prokurátorky okresu Santa Fe Mary Carmack-Altwiesové je vyšetřování smrtelné nehody při natáčení Rust rozsáhlé a komplexní. Žádné potvrzené zprávy o tom, že by se střílelo ostrou municí nemají. V případu zatím nikoho neobvinili. „Nevíme, jak se tam tyto ostré náboje dostaly,“ řekl ve středu okresní zástupce. „A myslím, že to nakonec zůstane jako základní pilíř toho, zda se rozhodne o obvinění,“ doplnil.