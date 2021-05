Venkovní prostory gastronomických podniků jsou opět v provozu ode dneška. Kvůli pandemii koronaviru na ně mají přístup jen lidé, kteří mají negativní test na covid-19, podstoupili očkování nebo v posledních 90 dnech tuto nemoc prodělali.

O dalším uvolnění Havlíček vede debatu s hlavní hygieničkou a ministerstvem zdravotnictví. Podle něj by se interiéry restaurací mohly otevřít v prvním červnovém týdnu, nejpozději ve druhém. "Zatím je v plánu v té první vlně v rámci restaurací 50 procent kapacity restaurace a samozřejmě všechna opatření hygienického charakteru," uvedl ministr.

Znamená to například, že stoly by měly být od sebe vzdáleny alespoň 1,5 metru. "Určitě budou nutné testy, určitě bude nutné očkování a v zásadě zase podobný režim, jako je dneska na zahrádkách," dodal Havlíček, který dnes přijel do Berouna promluvit si s několika provozovateli restaurací a podívat se na otevřené zahrádky.