Podle dosavadních výpovědí byla mladá žena postřelena ve chvíli, kdy se uvnitř Kapitolu pokusila prorazit okno do lobby místnosti reproduktorem. "Vtrhli jsme do místností uvnitř Kapitolu a ta mladá žena zaútočila na okna," uvedl podle amerického serveru News Sky očitý svědek incidentu, který patřil k Trumpovým podporovatelům.

Veteránka Air Force ze San Diega patřila spolu s tímto svědkem k desítkám stoupenců Donalda Trumpa, kteří ve středu v odpoledních hodinách zaútočili na americký Kapitol, v němž byli přítomni zákonodárci, a po překonání vnějších zábran se střetli v budově s policií.

Z úst, z krku a z nosu jí tekla krev

"Řada policistů i příslušníků tajných služeb křičela: zpátky, zpátky, běžte odsud! Ona si toho volání nevšímala, a jak jsme se tam tak nějak hnali, oni chytali lidi a stahovali je nazpátek. Pak ji střelili do krku a ona na mě spadla. Začala říkat něco jako: je to dobrý, je to v pohodě, ale potom se začala trochu divně pohybovat a z úst, z krku a z nosu jí tekla krev. Nevím, jestli to přežila nebo je mrtvá," vypověděl těsně po střelbě tento svědek, při jehož rozhovoru s místním reportérem bylo vidět, že má ruce potřísněné ženinou krví.

Video z incidentu jej zachycuje stojícího vedle oběti v okamžiku, kdy došlo k smrtelnému výstřelu. Poté je patrné, že se jí snaží pomoci, když padá na zem.

Svědek dodal, že on sám při tragické události zraněn nebyl. "Mohl jsem to být já, ale ona vešla dovnitř jako první," dodal podle amerického serveru. Žena byla podle britského deníku Daily Mail zasažena do hrudi během chaosu uvnitř budovy.

Identitu Ashli Babbittové potvrdil zpravodajskému serveru Kusi v San Diegu její manžel. Podle něj jeho žena pracovala čtrnáct let pro americké letecké síly jako vysoká bezpečnostní pracovnice a byla horlivou zastánkyní Donalda Trumpa. "Pro všechny, kdo ji znali, byla velkou vlastenkou," uvedl Babbittové manžel pro KUSI.

Celý incident v současnosti vyšetřuje washingtonská policie. Ta kromě výslechů prošetřuje i pořízené videozáznamy. Autorem jednoho z videí je svědek John Sullivan, který zachytil situaci po střelbě. Na videu je vidět policisty se zbraněmi v natažených rukách a Babbittovou ležící v krvi na schodišti uvnitř Kapitolu.

Trump a skvrna na demokracii

Invaze do budovy amerického zákonodárného sboru měla narušit formální potvrzení hlasů ve prospěch nově zvoleného prezidenta Joe Bidena. Zasedání Kongresu bylo kvůli vpádu přerušeno, ale po vyklizení budovy a obnovení pořádku znovu začalo.

Zasedání znovu zahájil předseda republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který v úvodním slovu připomněl tragickou událost. "Chápu, že byla zastřelena jedna žena, která tragicky přišla o život. Truchlíme nad ní a cítíme s její rodinou a přáteli. Tyto záběry se dostaly do světa. Zahraniční velvyslanectví se spojila se svými městy a informují je o hrůzných scénách, k nimž došlo v samém srdci demokracie. Bude to skvrna na naší demokracii, která se tak snadno nesmyje," uvedl McConnell.