Ta scéna byla tak děsivá, že připomínala nejstrašidelnější hororový film. Když dvaadvacátého července před 30 lety policisté vstoupili do bytu tehdy jednatřicetiletého Jeffreyho Dahmera, naskytl se jim pohled, na který do smrti nezapomněli. Polaroidové snímky zavražděných lidských těl byly tím nejméně hrůzným nálezem. V ledničce a mrazáku vyšetřovatelé objevili několik hlav, v pohárech se nacházely lidské genitálie, v sudu v rohu ložnice se v chemikáliích rozkládala těla.

Dahmer okamžitě skončil v poutech. Při jeho následných výsleších si policisté poslechli příběh jednoho z nejděsivějších sériových vrahů, jaký řádil v USA ve druhé polovině minulého století.

Na první pohled nijak nevybočující mladý muž připravil o život sedmnáct lidí. „Mezi lety 1978 a 1991 zabíjel mladé muže," připomíná server Biography. Dahmerově zvrhlé mysli však nestačilo zabíjet. Mrtvá těla sexuálně zneužíval nebo nad nimi masturboval, ukládal je do kyseliny a když maso zmizelo, nechával si kosti. V bytě skladoval genitálie i další části mrtvol a někdy jedl jejich maso. „Své činy fotografoval a stejně tak pořizoval snímky těl v různé fázi rozkladu," zmiňuje server Biography. Média Dahmera překřtila na Kanibala z Milwaukee.

Ačkoli se z Dahmerova bytu dlouhodobě šířil podivný zápach a v minulosti kvůli jiným prohřeškům několikrát skončil v rukách policie, to, že je vraždícím maniakem, zjistili kriminalisté v podstatě náhodou.

Šťastné dítě

Jeffrey Dahmer, který se narodil v květnu 1960, prožil poměrně nešťastné dětství. Zpočátku se ale nezdálo, že bude chlapec jiný než ostatní děti. „Dahmer byl údajně energickým a šťastným dítětem, po operaci kýly těsně před jeho čtvrtými narozeninami se ale změnil a stal se tichším, zamlklejším," uvádí server Biography.

Na základní škole už si učitelé i jeho vrstevníci všímali podivnosti v chlapcově chování. Neměl příliš mnoho kamarádů a spolužáci později popisovali, že se zajímal o mrtvá zvířata. Než Dahmer nastoupil na střední školu, začal pít. „Podle jeho pozdějších vyjádření se začal o vraždění a nekrofilií zajímat ve věku čtrnácti let. Příklon k těmto myšlenkám zřejmě mohl způsobit rozpad manželství jeho rodičů," zmiňuje server Biography.

Problematický mladík nezvládl ani první semestr vysoké školy a když nastoupil k armádě, velmi brzo dostal kvůli alkoholu vyhazov. Poté, co jeho pokus o vojenskou kariéru skončil neúspěchem, nastěhoval se Dahmer ke své babičce do města Milwaukee ve Wisconsinu. Zakrátko se poprvé dostal do hledáčku místních policistů. Nejdříve kvůli opilství. „V roce 1986 byl ale zatčen a odsouzen za to, že masturboval před dvěma nezletilými chlapci," uvádí server Biography.

Uškrtit, znásilnit, vypreparovat

V době, kdy policisté Dahmera v Milwaukee poprvé zatkli, ještě netušili, že mají v poutech vraha. První vraždu ale mladý muž spáchal již v době před nástupem do armády. V roce 1978 dovezl do rodičovského domu mladého stopaře, kterého opil a následně uhodil do hlavy a zaškrtil. Jeho nekrofilní sklony se tehdy ještě neprojevili - mrtvolu rozřezal na části a pohřbil na dvoře v igelitovém pytli.

Další vraždu pak podle všeho spáchal až skoro o deset let později. Tentokrát už ale začal Kanibal z Milwaukee postupovat promyšleně a jeho konání bylo stále zvrácenější. „Své oběti si pečlivě vybíral. Šlo o mladé muže nacházející se na okraji společnosti. Jejich zmizení totiž byla méně nápadná a Dahmer tak snižoval riziko, že bude dopaden. Oběti nalákal příslibem peněz či sexu a většinu uškrtil," nastiňuje server Biography.

Dahmerovi skutečně dlouho vše procházelo bez povšimnutí. Mladé muže zabíjel v hotelech, či v domě babičky. Těla po uškrcení většinou znásilnil a následně je rozřezával. Poměrně záhy si vytvořil další rituál: aby si mohl ponechat kosti, namáčel ostatky do kyseliny, která zlikvidovala maso.

Přestože se Dahmer při vraždění snažil nezanechávat po sobě stopy, z hledáčku policistů zcela nezmizel. Jenže vyšetřovatelé o jeho nejhorších činech neměli ani ponětí. „V roce 1989 byl Dahmer zatčen za sexuální obtěžování dítěte. Přísnějšímu trestu unikl, když před soudcem tvrdil, že se snaží změnit své chování," zmiňuje server History. A tak dostal skrytý vrah podmínku a jeho běsnění mohlo pokračovat.

Pokažená lednice

Když ho později jeho babička, která však neměla o řádění svého vnuka ponětí, vyhodila z domu, Dahmer si našel vlastní byt. A v něm nerušeně zabíjel dál. „Sousedé později řekli detektivům i tisku, že si všimli hrozného zápachu, který se šířil z jeho obydlí. Dahmer jim ale vždy tvrdil, že smrdí maso v pokažené lednici," uvádí server History.

Sériový vrah tak stále unikal spravedlnosti - a jeho chuť vraždit se stupňovala. Do května roku 1991 už měl na kontě dvanáct obětí, přičemž jedenáct jich zabil mezi lety 1987 a 1991. Někdy mezi jednotlivými vraždami uplynuly měsíce, jindy pouhé dny.

Když vyšetřovatelé Dahmera v červenci 1991 zatkli, měl už na kontě sedmnáct mrtvých. Jak ale s hrůzou později zjistili, pěti vraždám mezi květnem a červencem mohli snadno předejít a Dahmera dostat do vězení mnohem dříve. Vrah však měl až neuvěřitelné štěstí.

V květnu 1991 přivolali svědci policejní hlídku ke krvácajícímu chlapci, který utíkal ulicí kousek od Dahmerova bytu a byl jím pronásledován. Jenže když policisté dorazili, místo aby podrobně přezkoumali podivnou situaci, nechali se Dahmerem oblafnout. „Chlapec byl zdrogovaný a zjevně ne při smyslech. A jelikož šlo o asijského kluka v chudinské přistěhovalecké čtvrti, hlídka se nechala ukonejšit tvrzením Dahmera, solidně vypadajícího bělocha, že nahý mladík je jeho devatenáctiletým milencem a právě se pohádali," uvádí server Biography. Chlapci bylo ve skutečnosti pouhých čtrnáct let.

Policisté tak Dahmerovi naservírovali jeho další oběť doslova na zlatém podnosu. Chlapce nechali s Dahmerem a odjeli. Když se dvojice vrátila do vrahova bytu, rozčílený Dahmer jej zabil mimořádně mučivým způsobem. Aby se mu pomstil za útěk, ještě zaživa mu do lebky vyvrtal díru a přes ni do mozku nalil kyselinu.

Smrt ve věznici

Než byl v červenci Dahmer zatčen, zabil ještě pět lidí. A pokud by se jeho další zamýšlené oběti nepovedlo utéct, stejně jako čtrnáctiletému chlapci o dva měsíce dříve, zřejmě by měl na kontě obětí ještě více.

Tentokrát ale na místo vyrazila hlídka, která se jen tak odbýt nenechala. „Dvaadvacátého července 1991 si policisté na ulici všimli nahého mladého muže, který běžel ulicí. Ruce měl spoutané. Mladík, Tracy Edwards, hlídce řekl, že byl držen v bytě nedaleko a muž, který jej do obydlí nalákal, mu hrozil smrtí. Přes prvotní pochybnosti policisté s Edwardsem vyrazili k Dahmerovu bytu. A vrah se je opět pokusil ukonejšit tvrzením, že je vše jen nedorozumění. Chvíli se zdálo, že mu policisté uvěří, pak si ale všimli polaroidových fotek rozštvrcených těl. A Dahmer skončil v poutech," popisuje zatčení server History.

Následná podrobná prohlídka bytu odhalila všechna Dahmerova zvěrstva. Celkem se v místnostech nacházely ostatky jedenácti obětí, při výsleších pak Dahmer přiznal ještě dalších šest vražd. Při následném soudu dostal několik doživotních trestů.

Za mřížemi ale Kanibal z Milwaukee příliš dlouho nebyl. V roce 1994 jej zabil spoluvězeň, který ho ubil železnou násadou od smetáku.