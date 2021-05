Noční údery jsou popisovány jako zatím nejsilnější od začátku bojů. Nejvíc obětí za jediný den si vyžádaly nedělní operace, při nichž zemřelo 42 Palestinců.

V noci izraelské útoky značně poškodily třípatrový dům v Gaze, ale jeho obyvatelé oznámili, že byli předem varováni a stačili odejít. Zasažena byla také továrna, kde se vyráběly mycí houby, a zemřel jeden Palestinec, takže za týden bojů je podle ministerstva zdravotnictví na palestinské straně 198 mrtvých a 1300 zraněných. Mezi oběťmi je 58 nezletilých. Izrael má deset obětí.

Izraelská armáda oznámila, že při jednom náletu zemřel velitel Islámského džihádu Husám abú Harbíd. Velel severní divizi skupiny a podle armády se podílel na útocích na izraelské civilisty a vojáky 15 let. Hamás a Islámský džihád uvedly, že mezi mrtvými je 20 jejich příslušníků, izraelská armáda ale tvrdí, že během týdne zabila mnohem více teroristů z těchto organizací.

Armáda v dnešní bilanci týdenních bojů uvedla, že od pondělka provedla 1180 útoků na Pásmo Gazy a Hamás na Izrael vypálil 3150 raket, z nichž 460 hranici nepřelétlo a spadlo na území Pásma Gazy.

Letectvo podle armády provádí "rozsáhlé údery" na Pásmo Gazy a zaměřuje se na "teroristické cíle". Zasaženo bylo i středisko zpravodajské služby Hamásu. Minulý týden bombardoval Izrael i domy předních představitelů Hamásu či sítě podzemních tunelů, jimiž Hamás přesunuje zbraně.

Stovky zraněných

Izrael uvádí, že se snaží šetřit civilisty, ale v neděli jeho armáda připustila, že při útoku na tunely Hamásu pod silnicí v Gaze spadly civilní domy, což si vyžádalo civilní oběti. V neděli zemřelo v Gaze podle tamních úřadů 42 lidí, z toho 16 žen a deset dětí. Asi 50 dalších osob utrpělo zranění. Hamás a organizace Islámský džihád uvedly, že mezi mrtvými je 20 jejich příslušníků, izraelská armáda ale tvrdí, že během týdne zabila mnohem více teroristů z těchto organizací.

Starosta města Gaza Jahjá Sarrádž řekl, že nálety způsobují rozsáhlé hmotné škody. Jediné elektrárně, která je v Gaze, dochází podle něj palivo, už nyní je třeba přerušovat dodávku elektřiny denně i na 12 hodin, voda z vodovodního řadu není pitná.

"Za 14 let své práce jsme neviděl srovnatelnou míru ničení, ani za války v roce 2014," sdělil záchranář Samír Chatíb s odkazem na minulý velký konflikt mezi Izraelem a Hamásem, který trval 50 dní.

Ačkoli bombardování pokračovalo i ráno, lidé vybíhali do obchodů doplnit potraviny. "Děti celou noc nespaly, i když hlavní vlna bombardování skončila. To, co se s námi teď děje, je příliš, ale Jeruzalém si zaslouží jakékoli obětování," citovala padesátiletou matku pěti dětí z Gazy agentura AP. Současným bojům předcházely rozsáhlé nepokoje v Jeruzalému.

Také z Pásma Gazy v noci létaly rakety na izraelské území. Sirény se rozezněly opět mimo jiné v Aškelonu na sever od Pásma Gazy či ve městě Beerševa jihovýchodně od Gazy. V Beerševě nejméně dvě rakety zastavil izraelský protiraketový systém, další dvě spadly na neobydlené území.