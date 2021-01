Již dříve záchranáři z vody vytáhli kusy oblečení, kovové úlomky, kabely a také části lidských těl. „Doufejme, že mořské proudy a viditelnost pod hladinou zůstanou i nadále příznivé, abychom mohli pokračovat v pátrání,“ uvedl Tjahjanto.

K průlomu v hledání letounu aerolinek Sriwijaya Air přispěl sonar vojenské lodi, který zachytil signál na místě, které odpovídalo poslední známé lokaci, kde se s piloty ztraceného stroje podařilo spojit.

Co nehodu způsobilo je zatím neznámé. Světlo by do případu mohly vnést údaje z černých skříněk, které se záchranářům v neděli podařilo objevit. Neštěstí s největší pravděpodobností nepřežil nikdo z 56 pasažérů a 62 členů posádky.

„Jménem vlády i všech Indonésanů bych chtěl vyjádřit hlubokou soustrast všem, které tato tragédie zasáhla,“ řekl indonéský prezident Joko Widodo. „Děláme vše pro to, abychom našli všechny oběti. Společně se modlíme, aby to bylo možné,“ oznámil a dodal, že nařídil Národní komisi pro bezpečnost v dopravě zahájit vyšetřování.

Rybáři z oblasti mezi ostrovy Lancang a Laki, které jsou součástí souostroví Tisíc ostrovů severně od pobřeží Jakarty, slyšeli v době zmizení letounu explozi. „Slyšeli jsme něco vybuchnout. Mysleli jsme, že to je bomba nebo tsunami, protože jsme viděli vytrysknout velké množství vody,“ řekl agentuře AP muž jménem Solihin.

