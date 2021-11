Buď je expremiér a šéf opozičního Směru Robert Fico takový smolař. Nebo se slovenská policie po dlouhých měsících vyšetřování korupčních skupin spojených s bývalou vládou Směru odhodlala k získání důkazů přímo proti bývalým špičkám státu.

Desítky hodin odposlechů

V rámci údajné akce proti pytlákům byly už před mnoha měsíci nasazeny s povolením soudu odposlechy do lovecké chaty v Nitře. Jenže místo pytláků se na nahrávkách objevil expremiér Robert Fico, špičkoví advokáti hájící nejdůležitější obviněné v rozsáhlých korupčních procesech a také dlouholetý exministr vnitra Robert Kaliňák.

Desítky hodin videonahrávek odposlechů se kromě policie a prokuratury dostaly do rukou slovenským médiím, které je posledních několik dní postupně zveřejňují. A věci, k nimž se nevědomky Fico a jeho spolubesedníci přiznávají, mohou bývalým vládním špičkám i na ně navázaným advokátům a dalším lidem způsobit vážné potíže.

Milión a zlaté mince

Na jedné z posledních zveřejněných nahrávek například Fico mluví o tom, že v době jeho letošní letní dovolené někdo vykradl centrálu jeho strany Směr. Z Ficova osobního trezoru zmizelo padesát tisíc euro (asi 1,3 miliónu korun) v hotovosti a nespecifikované množství zlatých mincí. „Komu to budu hlásit? Co by to pomohlo? Komu budu vysvětlovat, že jsem měl 50 tisíc v kanceláři?“ říká na nahrávce expremiér.

Vážné důsledky může mít pro Fica i to, že přiznal i to, že na dovolené v Řecku prodělal covid, ale při návratu na Slovensko to nenahlásil, čímž porušit karanténní pravidla.

Už zveřejněné části nahrávek nejméně částečně podporují dosavadní výsledky vyšetřování a soudních procesů, v nichž se už desítky lidí přiznalo, že byli součástí obří organizované sítě korupce na pomezí justice, špiček státu, podnikatelského prostředí a policie.

„Každému voliči Roberta Fica by těch 50 tisíc chybělo, protože je poctivě vydělal. Ale Robert Fico je zkorumpovaný zloděj, takže je jasné, že mu to nechybělo, protože to byly určitě ukradené peníze,“ uvedl pro televizi Markíza bývalý premiér a současný ministr financí Igor Matovič. Ten své vítězství v loňských únorových volbách postavil právě na kritice zkorumpovanosti bývalých vlád Ficova Směru a lidí s nimi spojených.

Očista, nebo pronásledování opozice?

Jenže mnohá dosavadní obvinění a soudní procesy stojí na Slovensku často jen na přiznáních některých pachatelů, kteří si tím vykupují v rámci zákonných dohod s prokuraturou svoji beztrestnost.

Současně probíhají už měsíce nepřehledné boje mezi různými složkami policie a prokuratury, které přerůstají i ve vzájemná zatýkání. Zmatené atmosféry využívá opozice v čele s Ficem, která zpochybňuje probíhající údajnou očistu státu. A při pohledu na růst popularity se jí to minimálně v politické rovině daří.

I v případě „pytláckých“ odposlechů z lovecké chaty přešel Fico rychle do protiútoku. „Je to pravděpodobně poprvé v rámci Evropské unie, co oficiálně stát nechal sledovat a odposlouchávat lídra opoziční strany. Není horšího zločinu v demokracii než likvidovat opozici prostřednictvím odposlechů,“ uvedl Fico tento týden na tiskové konferenci.

S dodatkem, že na chatě se nedělo nic nezákonného. Šlo podle expremiéra jen o konzultace, jak hájit podle Fica nezákonně obviněné.

„Klidně zveřejněte všechno. Dozvíte se jenom to, co jste už od mě veřejně slyšeli nebo ještě uslyšíte. S obhájci nevinných lidí jsem se setkával a budu setkávat, abych měl dostatek informací pro svou politickou práci. Budu nadále pracovat na dokázání neviny nespravedlivě a z politických důvodů obviněných nominantů opozice a osob spojených s opozicí,“ dodal Fico.