Amazonský prales mizí rekordním tempem. Brazilci poprvé připustili pochybení

Je to katastrofa. Jinak se letošní vykácení 11 tisíc kilometrů čtverečních unikátního amazonského pralesa nedá nazvat. Jedná se o největší devastaci za posledních 12 let. Oblast, v níž dochází k nelegální těžbě a vypalování, se zvětšila od deset procent v porovnaní s předchozím rokem. Brazilská vláda, která v čele s populistickým prezidentem Jairem Bolsonarem lákala dřevaře do vzácného, biologicky unikátního a pro celosvětové klima důležitého deštného pralesa, nyní pod tlakem kritiky začíná neochotně měnit tón.

Amazonský prales likviduje nelegální těžba a vypalování | Foto: Shutterstock