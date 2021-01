Jen pár minut poté, co se jeho snímek pořízený fotoreportérem Getty Images dostal na internet, věděli twitteroví pátrači, kdo zmíněný chuligán je, a zveřejnili i jeho stručný životopis a rodinné poměry.

Vše o vpádu Trumpových příznivců do Kapitolu čtěte ZDE.

Podle "internetových detektivů", které cituje Pedestrian TV, je daným buřičem šestatřicetiletý muž jménem Adam Johnson. Pochází údajně z Floridy, je ženatý a jeho trestní minulost je prý poměrně pestrá. Tyto údaje nejsou plně ověřeny, zdají se však být poměrně věrohodné.

Dude got ID'd almost immediately. He's Adam Johnson and his wife is Dr. Suzanne Johnson at Davita Medical in Palmetto, FL. Wild he thought he could just take this photo without ANY consequences. Also he deleted his Facebook so he knows he fucked up. https://t.co/ub3TBi5T4g