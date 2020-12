Zdroj: Deník

Absurdní situaci kolem daňové skrumáže snad nejlépe dokumentuje včerejší vystoupení senátora ČSSD Petra Víchy. Ten nejprve strhal daňový balíček, který poslala do horní komory sněmovna. Poté si postěžoval, že i návrh hospodářského senátního výboru je špatný, neboť udělá do veřejných financích stomiliardovou díru. „Přesto ho podpořím, protože je to pořád méně než 130 miliard,“ uvedl Vícha a dodal: „Já bych i vstoupil do ODS, kdyby nebyla tak levicová.“

Starosta Bohumína Vícha tím chtěl říct, že vláda rozdává všem plnými hrstmi, ale už neříká, jak výpadky na straně příjmů zalátá. Koneckonců právě tento fakt byl jedním z klíčových momentů celodenní debaty.

Ministryně financí Alena Schillerová, která zastoupila premiéra Andreje Babiše, jenž odletěl do Bruselu na Evropskou radu, opakovaně ujistila senátory o stále skvělém stavu české ekonomiky. „Jsme na tom pořád výborně, z hlediska zadlužení jsou před námi jen Švédsko, Lucembursko, Bulharsko a Estonsko,“ uvedla šéfka státní kasy.

Taktéž potvrdila závazek, že veřejné finance budou do deseti let konsolidovány a rozpočet se vrátí k nízkému deficitu. Při odpovědích na dotazy pirátského senátora Lukáše Wagenknechta hájila patnáctiprocentní zdanění příjmů: „Mám tady strukturu zaměstnanců podle průměrných hrubých měsíčních mezd z Českého statistického úřadu. Víte, kolik lidí má jakou mzdu? Největší skupina zaměstnanců je do nějakých 45 tisíc korun. Tak to jsou ti vysokopříjmoví? Nevím. Nemám v sobě tu odvahu nebo nepokoru, abych řekla: Vy jste ti bohatí. Vy, učitelé.“

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) připomněla slova Andreje Babiše z roku 2019, kdy odmítal zrušit superhrubou mzdu a snížit daně s odůvodněním, že v tom případě by veřejné finance „šly do kopru“. Netuší, co ho vedlo ke změně názoru, ale přihlásila se k senátní úpravě sněmovního balíčku, který označila za „krvavý kompromis“.