„K 24. 5. jsme rozšířili možnosti na kulturních a sportovních akcích. Venku při dodržení podmínek až 1000 diváků a uvnitř při dodržení podmínek 500 diváků,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger za ANO.

Kulturních akcí venku se nyní může účastnit maximálně 700 sedících diváků, kteří ale musí mít zakryté dýchací cesty a kteří mohou zaplnit maximálně polovinu míst k sezení.

Arenberger zmínil i případné přeočkování proti covidu. To podle něj bude potřeba. „Je to ze zkušenostní ze zahraničí. Je to typ onemocnění, které je podobné chřipce - roční přeočkování je standardem. U covidu se předpokládá, že přeočkování by mohlo být v rozmezí mezi rokem a rokem a půl. U nás se něco takového bude také od začátku příštího roku provádět,“ uvedl Arenberger.

Vláda rovněž přijala mimořádné opatření, kterým umožní od příštího pondělí 24. května uvolnit v plném režimu ubytovací zařízení. „Nebudou omezeny čtvrtinovou nebo poloviční kapacitou. Hosté budou muset prokázat, že jsou očkovaní nebo testovaní nebo prodělali covid. Stejně jako v jiných službách. Musí se ale prokázat v době, kdy vstoupí do objektu. Personál musí zkontrolovat, že dotyčný splňuje vyjmenované požadavky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Interiéry restaurací se upřesní příští týden

Havlíček se rovněž vyjádřil i k případnému otevření vnitřních prostor restaurací. "Situaci upřesníme opět příští pondělí tak, aby se na to podnikatelé mohli připravit," řekl. Zatím se počítá s otevřením 50 procent kapacity provozoven, u stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé, řekl již dříve Havlíček s tím, že by se interiéry restaurací mohly otevřít v prvním červnovém týdnu, nejpozději ve druhém.

Venkovní prostory gastronomických podniků jsou opět v provozu ode dneška. Kvůli pandemii koronaviru na ně mají přístup jen lidé, kteří mají negativní test na covid-19, podstoupili očkování nebo v posledních 90 dnech tuto nemoc prodělali. O dalším uvolnění Havlíček vede debatu s hlavní hygieničkou a ministerstvem zdravotnictví.

Stoly by podle něj měly být od sebe vzdáleny alespoň 1,5 metru. "Určitě budou nutné testy, určitě bude nutné očkování a v zásadě zase podobný režim, jako je dneska na zahrádkách," dodal Havlíček.

Od 24. května smí také uvnitř sportovat společně až 12 lidí místo dvojic, na celém sportovišti pak může být až 30 osob místo deseti. Cvičící osoby nemusí od úterý 18. května mít respirátor, stejně jako sportovci a trenéři, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví.

Situace v Česku se v poslední době zlepšuje. V neděli testy potvrdily 257 nových případů covidu, což je nejmenší nedělní přírůstek od konce letních prázdnin. Za sobotu bylo případů 598. Za posledních sedm dní připadá v Česku 71 nově odhalených případů covidu v přepočtu na sto tisíc obyvatel, což je o dva méně než v neděli. Z krajů je nad stovkou pouze Zlínský a Moravskoslezský kraj. Reprodukční číslo dnes stouplo proti neděli o pět setin na 0,81, údaj pod jednou ukazuje na zpomalené šíření epidemie.

Kauza pronájmu vlastních prostor

Arenberger se na tiskové konferenci rovněž vyjádřil i ke kauze pronájmu vlastních prostor Vinohradské nemocnici, o čemž minulý týden informovala média. Premiéru Andreji Babišovi má prý předložit potřebné podklady. „Hovořili jsme spolu v pátek a já jsem dostal seznam věcí, které mu mám předložit a to také udělám," řekl Arenberger s tím, že výběrové řízení na pronájem proběhlo na základě standardní soutěže, která byla provedena ještě předtím, než byl ředitelem nemocnice. „To ale bude součástí materiálů, které panu premiérovi připravuji," dodal.

Server Seznam Zprávy napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá "za korunu", uvedl.

Předseda vlády v pátek ČTK řekl, že ministra na osobním jednání požádal, aby věci do detailu vysvětlil. "Je to pochybení, je to špatně a musí to vysvětlit. Já určitě dokončím nějakou kontrolu hospodaření nemocnice, kde byl ředitelem, abychom se přesvědčili, že je všechno v pořádku," uvedl tehdy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že pověřila své podřízené, aby hospodaření vinohradské nemocnice prověřili zatím z veřejných registrů a z mediálních výstupů. "A pokud dospějí k závěru, že je to nutné provést, tak já podepíši mimořádnou kontrolu hospodaření vinohradské nemocnice," řekla. Je to podle ní v kompetenci ministerstva financí.