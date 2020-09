Žádnou druhou vlnu nemoci ministr na podzim nečeká. Podle něj neskončila ani ta první. "Původně jsme si mysleli, dnes už mohu říct - naivně, že přes léto virus poleví, že se nebude tak šířit, možná se změnou počasí. Ale vidíme reálně na datech, že žádná pauza nebyla. Jen pokles daný protiepidemickými opatřeními, byť poměrně krátký," uvedl.

Počty nových případů jsou stejně vysoké a v některých dnech i vyšší než v březnu či dubnu. Podle ministra je ale situace přesto jiná. "Zdá se, že virus není tak nebezpečný a nezpůsobuje vážné stavy," dodal. V nemocnicích je nyní zhruba 2,5 procenta lidí, kteří si vyslechli diagnózu covidu-19. Na jaře jich bylo i více než deset procent. U většiny nakažených má nemoc mírný průběh, někteří jsou zcela bez příznaků.

Na podzim bude podle Vojtěcha nových případů dál přibývat. Virus je zřejmě více infekční, proto se více lidí nakazí. "Nechceme už život v Česku nějak omezovat, zavírat restaurace nebo něco podobného. Chceme, aby fungoval plus mínus normálně. Je tak jasné, že bude docházet k mnohem větší interakci mezi lidmi," sdělil ministr. Od září se vrátí do škol asi dva miliony dětí a studentů, budou se více přepravovat hromadnou dopravou.

"Nikdo nedokáže říci, jestli se virus bude nějakým způsobem měnit, jestli bude nebezpečnější, jestli bude více zasahovat rizikové skupiny a povede k tomu, že lidé budou muset být hospitalizováni. Toho se jako ministerstvo obáváme nejvíce," řekl Vojtěch.

Vyšší potřeba testování

V případě zhoršení epidemické situace se bude primárně podle něj využívat takzvaný semafor, tedy mapa podle okresů. "Tam jsou ta opatření u zelené, oranžové a červené poměrně jasně vyjmenována. Pouze pokud by skutečně došlo k nějakému masivnímu komunitnímu šíření a počty hospitalizací by se zvyšovaly, pak by docházelo k opatřením, ale na lokální úrovni," uvedl.

Podzimní a zimní souběh covidu-19 s nemocemi dýchacích cest se stejnými příznaky, jako jsou kašel, dušnost a horečka, bude podle ministra znamenat vyšší potřebu testování. Pokud by byly kapacity naplněné, přednostně se budou testovat rizikové skupiny. "Už dnes neplatí, že každý nad 65 let je rizikový. Primárně jsou to lidé, kteří mají oslabenou imunitu, chronické dekompenzované onemocnění, například cukrovku, kardiovaskulární, plicní chorobu, lidé po onkologické léčbě," řekl Vojtěch.

Tito vážně nemocní, pro něž může mít covid-19 závažnější následky, budou také mít možnost nechat se mezi prvními očkovat vakcínou proti novému koronaviru. "V první fázi by měli být očkováni také pracovníci ve zdravotnictví, v sociálních službách, hasiči a policisté tak, abychom zajistili fungování základních institucí státu," řekl. Očkování by mohlo být podle ministra dostupné v prvním pololetí příštího roku.

Letošní rok, kdy se ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěchových slov stalo "ministerstvem covidu", ministr považuje za obrovskou zkušenost, kterou by ale nechtěl opakovat. "Udělaly se věci dobré a udělaly se věci špatné. Chtěl bych říci, že si myslím, že opatření, která se udělala na jaře, vedla k tomu, že jsme neskončili jako jiné země, které měly přeplněné nemocnice a jednotky intenzivní péče. To jsme tady nezažili. To je přes všechny možné problémy to nejdůležitější," řekl.

Komunikační přešlapy

Hodně věcí se podle ministra dělalo "na zelené louce", protože žádné zkušenosti s podobnou pandemií nebyly. "Určitě kdybych věděl, jaký bude dopad nemoci a jak se rozšíří, tak bychom řešili dříve třeba ochranné prostředky a podobně. V lednu se situace zdála jiná, než se pak ukázalo na konci února nebo v březnu," uvedl Vojtěch.

Ministr připustil komunikační přešlapy. "Je třeba si uvědomit, že do dneška řešíme covid od rána do večera. Je jasné, že nikdo není úplně dokonalý, a v tomto tlaku se zkrátka chyby stávají. To je něco, co mohu brát jako určité ponaučení," doplnil.

Ministerstvo se podle jeho původních plánů mělo letos zabývat novou legislativou. Vládě byla nedávno předložena velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, chystá se změna zákona o zdravotních službách nebo zákon o elektronizaci zdravotnictví. "Jsou to velmi klíčové věci, pro které jsem já přišel na tento resort s nějakou vizí. Bohužel covid do toho, jak se říká, \'hodil vidle\'. Vše se kvůli tomu posunulo a já doufám, že i přesto se podaří ty zákony protlačit," dodal Vojtěch.