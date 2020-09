Josef Mikuda by si už pár let mohl užívat zaslouženého důchodu, místo toho mne ale provází garáží a dílnou michelské firmy Classic Auto, kde stále pracuje a dohlíží na zakázky. Společnost totiž renovuje a servisuje právě klasická auta, která jsou auty venkoncem „řidičskými“, jak se dnes označují vozy, jež slibují především požitek z řízení.

Zdroj: Deník„Ale pozor,“ říká se zdviženým prstem Josef Mikuda, sám majitel několika dvoustopých i jednostopých veteránů. „ten požitek si za volantem musíte dost odpracovat, s čímž mají noví majitelé někdy zpočátku potíže - auta mívají jen výjimečně posilovač brzd, nebo řízení, brzdy bývají bubnové, tedy slabší, řidič si musí zvyknout i na manuální řazení s meziplynem, což u novějších aut už není, nemluvě o automatech.“

Prohlížím si krásná nablýskaná porsche, roadster MG nebo Austin Healey, ale jsou tu také odstrojené a prorezivělé karoserie, vedle rozebrané motory, převodovky a nápravy, s nimiž by si běžný motorista nevěděl rady a spíš by je považoval za šrot. Přesto i tenhle šrot někdo koupil za stovky tisíc a svěřil ho renovátorské dílně v Michli se solidním renomé - aby z něj znovu vytvořila klenot, který se bude co nejvíce blížit originálu. Do nejmenších podrobností, i v detailech a věcech, které „nejsou vidět" Tady začíná dobrodružství znovuzrození, které může trvat několik let a zákazníka stát víc, než by dal za novou premiovou limuzínu. Tu už ale zpravidla má…

Více se dočtete v sobotním magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků.

Co dalšího najdete v magazínu Víkend?

- Rozhovor: Viktor Dvořák

- Ulcerózní kolitida

- Chvála rajských jablíček

- Kde se dobře plave v Jihomoravském kraji

Předplaťte si Deník s přílohou Víkend již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.