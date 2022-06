Podle průzkumu, který v květnu provedla agentura Kantar, dvě třetiny českých občanů odpověděly kladně na otázku, zda by obrana demokracie a společných evropských hodnot měla být prioritou přesto, že to bude znamenat zásadní dopad na ceny a životní úroveň. Přitom průměr v rámci celé Evropské unie byl 59 procent. To, že by prioritou Česka a EU mělo být nezvyšování životních nákladů, si podle Eurobarometru myslí jen 32 procent Čechů.

Ukrajina, Ukrajina a Ukrajina. Česko v čele Evropy má jasno

Výrazně méně Čechů oproti průměru Evropské unie, pouhých 17 procent, si přitom myslí, že válka na Ukrajině nebude mít vliv na pokračování jejich dosavadních životů. V rámci celoevropského průměru si to myslí 37 procent všech občanů Evropské unie.

Celkem shodné výsledky v Česku a v průměru celé Unie vyšly v průzkumu jako odpovědi na otázku, zda jsou obyvatelé připraveni čelit vyšším cenám potravin a energií. Jak v EU celkově, tak v Česku je nepřipraveno na takový vývoj téměř šedesát procent obyvatel.

Severní Kypr: Tak trochu jiná Evropská unie

Téměř polovina Evropanů a přesně 50 procent Čechů si myslí, že dopad ruské agrese proti Ukrajině na jejich životní úroveň teprve přijde, a to během příštího roku.

Ruská agrese proti Ukrajině se odrazila v nepopularitě Ruska. Pozitivní názor na Rusko si drží jen 9 procent Čechů, v EU je průměr 10 procent. Negativní 86 procent Čechů, průměr Unie je pak 85 pocent.

Evropa pro ČechyZdroj: DeníkCo vás zajímá na Evropské unii? Stojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Co dobrého vám přineslo členství Česka v EU? Čím vás Unie zklamala a čím vás štve? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie? Co vám přináší možnost pracovat a žít kdekoli v Evropské unii? Měli by mít mladí Češi nadále možnost studovat na vysokých školách v celé Evropské unii? Jak vám pomohlo, že Unie nařídila snížit ceny hovorů do zemí EU? Je dobře, že Unie zakáže příbory a brčka z plastu? Mělo by Česko přestat těžit uhlí, jak to požaduje Brusel?



Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00 Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz