Bydlení, jídlo, exekuční srážka. Podobně v Česku uvažují o svých starobních důchodech desítky tisíc lidí. Krácení penzí přitom není jediný povinný způsob, kterým senioři hradí své dluhy.

Od letošního února do listopadu přibylo v Česku 2912 obyvatel starších pětašedesáti let v exekuci. Jejich počet dosáhl 63 298. Plyne to ze statistik Exekutorské komory České republiky.

Hříchy z mládí

Jedním z mnoha důvodů exekucí seniorů jsou dluhy, které si do penze přinesli z dob aktivního pracovního života. „Je třeba vzít v potaz, že než se člověk dostane do exekuce, uplyne několik měsíců i let,“ upozornila mluvčí komory Lenka Desatová.

Příčiny zadlužení seniorů, které může vést až k exekuci zkoumali také autoři příručky Jak pomoci seniorům s dluhy a exekucemi vydané společností Iuridicum Remedium, „Častým důvodem zadlužení u seniorů bývají spotřebitelské úvěry. Dalším častým důvodem problémů je nájemní bydlení a spory plynoucí z plateb nájemného nebo plateb za služby,“ napsali v materiálu, který je volně přístupný na internetu.

Podle zkušeností autorů příručky naopak ubývá problémů s dluhy vzniklými na zájezdech spojených s různými prezentacemi.

Vyšší penze? Tak plať

„Může to být i důsledek růstu penzí. Díky tomu totiž narůstá skupina seniorů, u které nebylo možno dříve exekuci provádět, ale po navýšení je již možné provádět srážky z těchto důchodů,“ upozornila na další důvod mluvčí komory Desatová.

Exekuční srážky ze starobních důchodů patří k nejčastějším způsobům, kterými lidé starší pětašedesáti let své dluhy platí. V září letošního roku jich bylo podle dat České správy sociálního zabezpečení 44 435. Nejvíce takových seniorů zaznamenaly statistiky v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Dva tisíce na dluhy

Průměrná výška srážky z penze se podle regionu Česka pohybovala letos v září od 1997 do 2684 korun.

Průměrný věk starobního důchodce, který čelí exekučním srážkám z penze, je ve většině krajů 69 let.

Všichni lidé starší pětašedesáti let v exekuci tvoří aktuálně téměř tři procenta ze všech obyvatel Česka v této věkové kategorii. „Počet exekucí na tuto věkovou skupinu je velmi nízký. Stále platí, že důchodci patří k těm odpovědnějším,“ uvedla k tomu za komoru Desatová.

Pomoc zdarma

S dluhy seniorům poradí řada volně dostupných materiálů. Třeba citovaná příručka. Bezplatně poskytuje pomoc ve svých poradnách i Exekutorská komora ČR.