Teď tyto tři zmíněné mladé lidi nyní spojuje jedna věc – byli nominování do ankety Dítě Česka, kterou organizuje česká pobočka UNICEF. „Do ankety už bylo nominováno mnoho nadaných dětí z celé republiky. Věnují se ochraně zvířat, lidským právům, pomoci seniorům i záchraně života. Věřím ale, že jich je u nás ještě mnohem víc. Budeme proto rádi, když nám je školy, obce i jednotlivci pomůžou najít a ocenit,“ říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba s tím, že přihlašování do ankety Dítě Česka běží až do 31. října, a to na webu ankety.