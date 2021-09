I pro příští roky počítá ministerstvo životního prostředí s vypsáním dotačních výzev, a to v rámci tříletého plánu Národního programu Životní prostředí. Na boj se suchem a klimatickou změnou vyčlenilo ministerstvo dalších 759 milionů. Z toho téměř dvě třetiny poputuje právě na posílení zdrojů pitné vody.

„Zájem o přípojky je veliký. Veškeré obydlené domy jsou již zasmluvněné. Místní si zažili, jaké to je mít prázdné studny a nemít vodu ani na splachování toalety,“ dodává starosta obce.

Pro zhruba 120 lidí žijících ve zmíněné lokalitě se ale začalo blýskat na lepší časy. Obci se podařilo sehnat peníze na výstavbu vodovodu. Navíc při této příležitosti bude položena i kanalizační síť. Celkové náklady ve výši zhruba 40 milionů korun nepůjdou jen z obecního rozpočtu. „Realizovat vše můžeme díky dotacím, které jsme obdrželi od ministerstva zemědělství a státního fondu životního prostředí, stejně tak nám pomohl kraj,“ popisuje starosta obce. Usedlíci by měli mít vodu k dispozici nejpozději koncem letních prázdnin příštího roku.

Stačí otočit kohoutkem a teče voda. Pro statisíce domácností naprostá samozřejmost. V Česku jsou ovšem lokality, kde si lidé musí i nadále dovážet pitnou vodu. Takovou zkušenost mají například obyvatelé z Rosic na Pardubicku. Kvůli suchu v předchozích letech se lidé z místní části Brčekoly ocitli bez vody. Studny, co by jediný zdroj pitné vody, vyschly. Vodu brali buď z připravených cisteren, kupovali si balenou a nebo vozili z obecního úřadu.

