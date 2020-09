České aerolinie musely v reakci na současný epidemiologický vývoj zrušit lety do čtyřech destinací. Kvůli současné situaci současně cestujícím prodloužily možnost bezplatné změny termínu letu až do konce března příštího roku.

Boeing 737-700 společnosti Smartwings a Airbus A319 ČSA. | Foto: Zdopravy.cz/ Letiště Praha

Mluvčí skupiny Smartwings Group Vladimíra Dufková uvedla, že až do 30. září jsou zrušeny lety do čtyř destinací: Budapešti (kvůli uzavření hranic maďarských hranic), Londýna (karanténa), Helsinek a Frankfurtu. Poslední let do Londýna vypravily ČSA dnes, nasadily na něj turbovrtulový ATR 72, let trval téměř tři hodiny. V případě Frankfurtu letěl stroj ČSA naposledy v neděli, do Helsinek ještě v srpnu.