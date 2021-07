Avizované bouřky mohou být silnější, než se původně předpokládalo. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve čtvrtek po obědě zpřísnil středeční varování proti bouřkám a dalším nebezpečným jevům.

Blesky na obloze během bouřky. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Stupeň nebezpečí je podle meteorologů nově vyšší v jižních a východních Čechách, na Vysočině i v části Pardubického kraje. Všechny čtyři regiony se nově zbarvily dočervena. To znamená extrémní stupeň nebezpečí. Výstraha před extrémně silnými bouřkami platí od 15:00 do půlnoci pro zmíněné regiony. Ve zbytku republiky platí výstraha na velmi silné nebo silné bouřky do pátečních 06:00.