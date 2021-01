Výstraha meteorologů platí pro celou Českou republiku od dnešních 17:00 do pátečních 10:00. "V důsledku poklesu teplot pod bod mrazu se bude večer tvořit náledí nebo zmrazky z natátého sněhu," uvádějí meteorologové. Náledí a zmrazky mohou podle nich přetrvávat a opakovaně se tvořit i v dalších dnech.

Silnice v Jihomoravském kraji jsou většinou mokré po chemickém ošetření a silničáři řidiče vybízejí ke zvýšené opatrnosti. Silné středeční sněžení sice v noci na dnešek ustalo, bylo ale větrno a například v Brně musely znovu vyjet všechny posypové vozy.

"V noci došlo ke zhoršení povětrnostních podmínek na celém území města Brna, proto jsme dnes v 1:55 přistoupili k plošnému nasazení všech našich 21 posypových vozů. Tento výjezd byl ukončen v 5:30," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Dodal, že vozy v noci chemicky ošetřily 755 kilometrů silnic, 220 jich očistily pluhy a spotřebovaly 139 tun posypu.

Teploty do tří stupňů by se v kraji měly udržet po zbytek dne, meteorologové očekávají místy slabé sněžení. V noci na pátek by měly teploty klesnout k minus třem až minus šesti stupňům Celsia.

Liberecký kraj

V noci v Libereckém kraji připadlo do dnešního rána několik centimetrů sněhu. Rozbředlý sníh leží i na silnicích prvních tříd v horských oblastech Jablonecka a Semilska, vyplývá z údajů na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic. Opatrní by měli být motoristé i na čtyřproudé silnici 35 z Liberce na Turnov, silničáři varují před možnou námrazou.

Pro nákladní vozidla nad šest tun s výjimkou autobusů je nadále uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Zákaz pro ně platí od středečního rána. Důvodem je zledovatělý povrch silnice po předchozím sněžení a obava ze zablokování jedné ze dvou přístupových cest do Frýdlantského výběžku. Silnice přes Oldřichovské sedlo se upravuje pluhy a k údržbě lze jako posyp použít pouze písek nebo drť. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Zvýšenou opatrnost silničáři doporučují řidičům v celém Libereckém kraji. Ujetý nebo rozbředlý sníh je na vozovkách nižších tříd na Jablonecku, Semilsku i Liberecku. Mokré jsou silnice na Českolipsku.

Meteorologové očekávají sněhové přeháňky, zejména na horách, dnes i přes den. Srážky by podle předpovědi pro Liberecký kraj měly ustávat k večeru. Nejvyšší denní teploty by měly být v kraji mezi minus dvěma a plus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus pěti a minus dvěma stupni.

Kraj Vysočina

Po nočním sněžení leží na silnicích Vysočiny nová vrstva sněhu. Krajská správa a údržba silnic má v terénu sypače na všech 114 okruzích. Na solených úsecích je sníh rozbředlý. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, stále někde sněží. Podle mluvčí hasičů Petry Musilové zaměstnávají hasiče od středečního večera stromy popadané přes silnice.

Nejvíce zásahů řešili hasiči na Jihlavsku. „Popadané stromy odstraňovali například u Stáje, Polné, Studnic, Batelova nebo u obce Třeštice,“ informovala mluvčí hasičů Petra Musilová. Všechny události se obešly bez zranění osob.

Lidé na některých místech Vysočiny jsou od čtvrtečního rána bez proudu. O omezení dodávek elektrické energie informuje společnost EG.D, původně E.ON. Výraznější problémy eviduje na pomezí jižních Čech a Vysočiny, kde je zhruba 1200 odběratelů bez dodávek elektrické energie.

„Na opravách od rána pracujeme. Vzhledem k silné sněhové pokrývce předpokládáme, že poruchy na venkovním vedení mohou během dne ještě přibývat,“ uvedl mluvčí společnosti Roman Šperňák.

Vlivem hustého a vytrvalého sněžení ze středy na čtvrtek evidují na svém distribučním území dvanáct poruch na vedení vysokého napětí. V naprosté většině tyto poruchy způsobily pády stromů, které nevydržely zátěž mokrého sněhu, do vedení. Omezené dodávky elektrické energie má přibližně 3200 domácností.

Největší problémy jsou v Jihomoravském kraji v okrese Brno-Venkov, kde je aktuálně bez dodávek elektrické energie přibližně 2 000 domácností v okolí obce Mokrá-Horákov.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku, především ve vyšších polohách, pokrývá po nočním sněžení vrstva nového sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje, tedy na Kroměřížsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku, jsou většinou holé a mokré. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Dohlednost na silnicích ve Zlínském kraji snižují dnes ráno srážky, ať už sníh, nebo déšť. V regionu je nejčastěji oblačno až zataženo, místy vane slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia.

Odpolední maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dosáhnout plus dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno, místy se slabým sněžením. K večeru očekávají meteorologové ubývání srážek, místy podle nich může být oblačno až polojasno.

Moravskoslezský kraj

Řidiči v Moravskoslezském kraji by dnes měli být opatrní. Sjízdnost může ovlivňovat sněžení a kvůli přeháňkám tak může být snížená viditelnost. Na silnicích mohou být zbytky rozbředlého sněhu nebo uježděný sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnicích nižších tříd na Bruntálsku leží podle silničářů zbytky sněhu po pluhování, na silnicích první třídy rozbředlý sníh. Na Opavsku může sjízdnost rovněž komplikovat rozbředlý a místy i nový sníh ve vrstvě do dvou centimetrů. Na ujetou vrstvu sněhu upozorňují silničáři také v Beskydech.

Podle meteorologů by dnes ráno a dopoledne mělo být v kraji zataženo a na většině území bude sněžit. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a místy, zejména na horách, budou sněhové přeháňky. Teploty v nížinách mohou klesnout až k minus dvěma stupňům Celsia, na horách až k minus sedmi.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji pokrývá rozbředlý sníh, místy stále hustě sněží. Zvýšená opatrnost je nutná nejen v horských oblastech regionu, ale i v nižších částech kraje, i tam jsou silničáři v pohotovosti. Na Přerovsku se sníh mísí s deštěm, vyplývá to z dnešních ranních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku pokrývá rozbředlý sníh hlavní tahy i silnice druhých a třetích tříd. Na vozovkách udržovaných inertním posypem leží nový sníh a ujetá vrstva krytá posypem, obezřetnost je tak nutná na všech typech silnic. Na Šumpersku hlásí správci cest husté sněžení na všech úsecích, viditelnost místy snižuje mlha. Na hlavních i vedlejších tazích tam podle silničářů leží zbytky rozbředlého sněhu.

S plným příchodem zimy musejí motoristé počítat i ve vyšších polohách Olomoucka, především v okolí Šternberku. Na silnicích tam leží zbytky rozbředlého sněhu nebo sněhová kaše, na inertních cestách leží nesouvislá vrstva nového sněhu či sněhové kaše, uvádí ŘSD. Rozbředlý sníh pokrývá také řadu silnic na Prostějovsku. Na Přerovsku jsou silnice většinou mokré po chemickém ošetření rozbředlý sníh je ve vyšších polohách.

Pardubický kraj

Na většině silnic v Pardubickém kraji zůstává ležet sníh. Většinou je po solení rozbředlý, místy uježděný. Někde se také tvoří ledovka, všechny cesty jsou ale dnes ráno s opatrností sjízdné.

Se sněhem musejí řidiči počítat hlavně ve výše položených oblastech. Uježděná sněhová vrstva pokrývá vozovky v okolí Žamberka, Lanškrouna Ústí nad Orlicí a v Železných horách. Ledovka se vyskytuje například mezi Českou Třebovou a Skuhrovem nebo u Dolní Dobrouče na Orlickoústecku.

Dnes ráno bylo v Pardubickém zataženo, vál slabý vítr. Na většině území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Středočeský kraj



Ve středních Čechách v noci na dnešek sněžilo, na silnicích leží zbytky sněhu. Cestáři silnice ošetřili a ráno je ještě místy projíždějí s radlicemi, řekla ČTK pracovnice dispečinku krajských cestářů.

Teploty v regionu se pohybují od minus dvou do jednoho stupně Celsia, na většině území vane slabý vítr. Místy jsou hlášeny sněhové přeháňky, řidiči by proto měli počítat s horší viditelností.

Silničáři ve středních Čechách mají střediska v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Podle dispečerky bylo nejvíc techniky v noci nasazeno na Kutnohorsku, Benešovsku a Kladensku. Naopak v okolí Mnichova Hradiště byla situace klidnější.

