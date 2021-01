On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 7143 lidí s covidem, asi o dvě stovky méně než předchozí den, z nich 1061 je ve vážném stavu.

Laboratoře provedly ve středu asi 37 tisíc PCR testů, pozitivních bylo skoro 48 procent z nich. Do statistik přibylo dalších 185 úmrtí, s covidem už v Česku zemřelo celkem 12 621 lidí. V úterý eviduje ministerstvo 152 obětí, za středu zatím 84.

Od 1. března, kdy testy prokázaly nákazu koronavirem u prvních lidí v Česku, bylo v zemi zaznamenáno 794 740 případů covidu-19, z nich přes 649 tisíc, tedy skoro 82 procent, se mezitím vyléčilo. Většina lidí má mírný průběh nemoci nebo je bez příznaků, v nemocnicích je nyní přes pět procent pozitivně testovaných.

Odborníci čekají, že počty hospitalizovaných i pacientů vyžadujících intenzivní péči ještě porostou, stejně jako denní přírůstky nakažených. Zlepšení čekají nejdřív příští týden. Česko je nyní v nejhorším, pátém stupni protiepidemického systému PES, situací se dnes bude zabývat i vláda. Epidemický index PES dnes klesl o dva body na 84 bodů. Od středy zohledňuje podíl pacientů s covidem-19, kteří o své nákaze před přijetím do nemocnice, zatímco pozitivita testů se do skóre už nezapočítává.

Nejvýrazněji v posledních dnech rostl počet nakažených na severovýchodě Čech. V okrese Hradec Králové přibylo za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel přibližně 1091 případů nemoci, na Rychnovsku 978 a Trutnovsku 968.

Nejvyšší stupeň pohotovosti

Epidemický index PES dnes oproti středě klesl o dva body na 84 bodů. Devátý den v řadě zůstává v pátém, tedy nejvyšším stupni epidemické pohotovosti. Příčinou dnešního poklesu indexu je mírné snížení podílu lidí hospitalizovaných s nemocí covid-19, u nichž se nákaza prokázala až v nemocnici. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Dvě ze čtyř kritérií ovlivňujících hodnotu epidemického indexu PES ve středu oproti úterý stouply. Průměr nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední dva týdny se zvýšil přibližně z 1221 na více než 1254 případů. Vyšší je i čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory.

Mírně naopak kleslo zjednodušené reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Na bodové ohodnocení to ale nemělo vliv.

Podíl pacientů s covidem-19, kteří o své nákaze před přijetím do nemocnice nevěděli, ve středu klesl z úterních 54,7 procenta na 53,8 procenta. To by k poklesu indexu samo o sobě nestačilo, ale na rozdíl od středy dnes statistici nepřipočetli dva body navíc, kterými penalizují mezitýdenní nárůst tohoto ukazatele.

Hodnotu indexu PES ministerstvo zdravotnictví od středy určuje podle pozměněné metodiky. Výpočet už nezohledňuje relativní pozitivitu testů na nový typ koronaviru, a místo něj počítá právě s podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní.