„Když vám záleží na svobodě myšlení a slova, říkáte i věci, které jsou mocným lidem nepříjemné. Odsudek, že jsem konspirátor a pomáhám ruské propagandě, mi přijde neuvěřitelně hloupý. Pokud se jim něco nelíbí, ať útočí nebo vyvracejí argumenty, které předkládám. Je absurdní, že mi někdo může vyčítat účast na akci, aniž by rozebral, co jsem tam říkal. Byl jsem na konferenci, kterou organizovalo hnutí D.O.S.T. a je pravda, že několik jejích účastníků mluvilo o nutnosti vystoupit z EU. Já jsem jim oponoval s tím, že to nedává smysl a naopak Česká republika by se měla snažit v EU maximálně využít možnosti, které se jí nabízejí. Nechápu, jak se někdo může odvážit říct, že ve svém volném čase nesmím jít na akci spolku D.O.S.T.,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.