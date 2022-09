Koho chce koalice Spolu na Hradě? Měl by se za ANO ucházet Babiš? Debata napoví

Předseda vlády na Babišovu výzvu reagoval s úsměvem a odmítl ji. „Já si naopak myslím, že Andrej Babiš na prezidenta kandidovat chce. Jen to z nějakých podivných důvodů nechce zatím přiznat. Všichni vidíme jeho velice drahou kampaň. Spousta oslavných billboardů, jež si platí. A k tomu objíždění České republiky. Tedy to opravdu nezávisí na mně. Já dělám to, co jsem lidem slíbil a k čemu jsem dostal jejich důvěru.“

Lídr ODS a trojkoalice Spolu Petr Fiala ovšem dosud vlastního kandidáta nepředstavil. Možná už ho přestal hledat a pouze podpoří některého ze současných známých adeptů na prezidentské křeslo. Na to se Kateřina Perknerová premiéra zeptá ve třetí on-line debatě Deníku už ve čtvrtek od 10:00 hodin. Zapojte se i vy a odpovězte na anketní otázku.

