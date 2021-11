„V současné době se trh s příměsí AdBlue ocitl v určité panice, čehož využívají někteří prodejci. Snaží se již v této těžké situaci navyšovat své marže a jdou s cenami hodně vysoko. Vědí, že v současné panice je o produkt veliký zájem,“ kritizuje hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

To, že se na některých místech prodává syntetická močovina AdBlue za přemrštěnou cenu, odsuzují i petrolejáři. „Je evidentní, že si s cenou hraje prodejce. Toto již není o zdražení u dodavatele a výrobce. Je to kalkulace, mastí si kapsy. Jiný důvod to asi nemá,“ je přesvědčený předseda Unie nezávislých petrolejářů České republiky Ivan Indráček.

Ten zároveň zdůrazňuje, že zatímco v případě marží u pohonných hmot si stojí za tím, že je drží pumpaři nyní na spodní hranici, u prodeje AdBlue o tom přesvědčen není. "Navíc nedisponujeme nástrojem, jak donutit prodejce marže snížit,“ upozorňuje předseda.

Vývoj ceny je nejistý

Zda i v dalších dnech či týdnech příměs do moderních dieselových motorů podraží, lze těžce odhadovat. Záležet bude na vývoji ceny zemního plynu, ale také na poptávce po AdBlue na trhu. „Troufnu si říci, že jsme sice na pomyslném kopci, ale setrvání na vysokých cenách bude pokračovat. Stále nepřišel zásadní impuls v podobě zlevňování zemního plynu,“ odhaduje Indráček.

„Klíčové slovo, které celá Evropa potřebuje slyšet, je, že německá vláda odsouhlasila provoz plynovodu Nord Stream 2. V tu chvíli začnou spekulanti na burzách prodávat a začne zlevňování,“ dodává šéf tuzemských čerpadlářů. S takovýmto scénářem do jisté míry souhlasí i ekonom Kovanda. „Pokud by skutečně německá vláda odsouhlasila plynovod, pak by to mohlo uklidnit paniku a tlak na cenu zemního plynu evropském velkoobchodním trhu,“ připouští.

Jak už Deník informoval, kvůli vysokým cenám močoviny se rozhodli někteří tuzemští řidiči pro nákup za českými hranicemi. A rozhodně se jim to vyplatí. Například pumpa Orlen v polském Těšíně u hřbitova prodávala litr AdBlue ze zásobníku v přepočtu za 14 korun. Na čerpací stanici firmy Crab za Těšínem směrem na Źory byl litr k mání o ještě tři koruny levněji.

Levnější AdBlue je i v Německu. Například v Sasku stojí podle serveru clever-tanken.de litr průměrně 69 centů, tedy necelých 18 korun. Ještě o něco levnější je v Bavorsku, kde podle stejného serveru stojí litr aditiva 66 centů.

Havlíček: Pořídíme zásobu

Močovina se vyrábí v továrnách v Německu, Polsku a na Slovensku. Většina těchto provozů kvůli cenám plynu utlumila či zcela zastavila produkci. Pokud by došlo k fatálnímu výpadku AdBlue na českém trhu, znamenalo by to odstavení statisíců vozů. Mezi nimi by byly i ty, které využívají záchranáři, hasiči či policisté. Stát proto plánuje vytvoření zásob.

„Doporučím vládě, aby Správa státních hmotných rezerv spustila proces na pořízení základního množství do státních rezerv, ale pouze pro budoucí potřeby integrovaného záchranného systému. Větší množství není nezbytné pořizovat. Aktuálně se mapují potřeby integrovaného záchranného systému,“ potvrdil na dotaz Deníku ministr obchodu a průmyslu a také dopravy Karel Havlíček (ANO).

Funkčnost motorů není na AdBlue nikterak závislá. Důvod, proč výrobci automobilů programují řídící jednotky, aby bez příměsi nefungovaly, je prostý. Splnění přísných emisních norem. Odborníci proto doporučují, když už si systém začne o doplnění močoviny sám říkat, co nejdříve AdBlue dotankovat.

Majitelé vozů by se pak neměli nechat zlákat bláznivými radami objevujících se na internetu. Jednou z nich je tzv. softwarová úprava vozidla. „V žádném případě to nepodstupujte. V tu chvíli je automobil nezpůsobilý pro provoz na pozemních komunikací. Nesplňuje totiž emisní normy. Navíc policie disponuje měřícími přístroji, které dokáží emise změřit. V sázce jsou tisícové pokuty a či zabavení malého technického průkazu,“ varuje mluvčí ÚAMK Igor Sirota.