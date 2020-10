Byl vyslechnut v případu obžalovaného Miroslava Gašpara, který byl obviněn z toho, že loni 7. dubna společně s komplicem v budově staré kotelny polil benzínem a zapálil dva muže a jednu ženu, kteří zde spali na matracích.

Ženě se podařilo z hořícího pekla uprchnout, její dva druhové to štěstí neměli a uhořeli.

Muži hrozil v případě prokázání viny výjimečný trest. Soud jej ale nakonec zprostil viny, nepodařilo se prokázat, že uvedený čin obžalovaný spáchal. Podle verdiktu šlo o shodu nedbalého zacházení s otevřeným ohněm – svíčkami, kterými si bezdomovci v kotelně svítili.

„Benzin i po vyhoření lze rozpoznat podle stop aromatických uhlovodíků, které v místě zůstanou. Navíc při použití tří litrů benzínu by vzniklo vícečetné ohnisko požáru,“ uvedl vyšetřovatel.

Expertíza vyloučila použití benzínu

Podle něj tyto stopy jdou poznat i několik dní a pes bezpečně tyto akceleranty hoření pozná.

„Lze určit, že začalo hořet od zadní stěny a požár postupoval, což v případě vybuchlého benzínu by hořelo plošně,“ zdůraznil hasič s tím, že expertíza nepotvrdila použití benzínu.

To ale vyvracelo tvrzení obžalovaného, který se 14 dní po události šel udat na policii a popisoval, jak si s komplicem koupil na čerpací stanici benzin, tím polili bezdomovce a zapálili sirkou, kterou do benzínu vhodili.

„Při tomto by došlo k explozi benzínu, žhář by měl popáleniny i ta žena, která z kotelny unikla. Což neměli. Osoba, která by zde vylila benzín, by musela mít velké znalosti o reakcích benzínu, aby se nepopálila. Jinak by jí exploze způsobila popáleniny na tváři a na rukou. Benzín hoří extrémně rychle, nestihli by utéct,“ zdůraznil hasič Luboš Vajdík.

Proč se doznal k vraždě? Možná chtěl do tepla

Jaké pohnutky vedly Miroslava Gašpara k tomu, aby se šel udat na policii a doznat se ke dvojnásobné vraždě se nikomu nepodařilo zjistit.

„Prý ho to tížilo. Přišlo mi zvláštní všechno, že by se chtěl někdo po 14 dnech doznávat, že cítí vinu, ale v tu chvíli jsem nemohl posoudit, jestli je to z jeho strany reálné. Možná byla ještě zima, a chtěl do tepla,“ zmínil u soudu policista, kterému se šel obžalovaný loni na konci dubna doznat.

„Jde o bizarní situaci, ale vše je možné, do hlavy mu nevidíme, jeho motivaci nepoznáme, to ví jen on sám,“ komentoval soudce Jiří Dufek chování obžalovaného Gašpara.

Rozhodně se podle soudce nepodařilo prokázat jeho vinu, podle všeho tak šlo o zapálené svíčky, kterými si „obyvatelé“ kotelny svítili.

„Bylo tam moc potkanů, když měli jídlo, šli na něj, nebáli se, několikrát i převrhli svíčku,“ zaznělo například v jedné ze čtených výpovědí u soudu.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce Petr Matoušek i když navrhoval zproštění obžaloby, si ponechal lhůtu pro vyjádření. Rozsudek bude Miroslavu Gašparovi doručen do Věznice Valdice, kde si nyní odpykává trest za neplacení alimentů.