„Ten nejprve úmyslně vozidlem srazil svého známého jedoucího na kole, poté ho fyzicky napadl a znovu ho úmyslně přejel vozidlem. Útočník pak z místa utekl. V době incidentu byl pod vlivem pervitinu. Za vraždu mu hrozí až dvacetiletý trest odnětí svobody,“ popsala policejní mluvčí Lenka Javorková.

Celá událost se odehrála v úterý krátce před osmou hodinou ráno v obci Hošťálková na Vsetínsku, kdy pětačtyřicetiletý muž vyjel svým vozidlem Citroën Berlingo za svým známým, který jel na jízdním kole po Hošťálkové ve směru na Ratiboř. Muž se rozhodl za ním jet z důvodu předchozího slovního konfliktu.

Udeřil jej do hlavy a pak znovu přejel

„Když muže na kole dojel, úmyslně do něj narazil, přičemž poškozený spadl na zem. Řidič vystoupil z auta, přistoupil k ležícímu muži a několikrát ho udeřil do obličeje a hlavy a následně ho nožem přineseným z auta bodl. Poté se vrátil zpět do auta, se kterým se proti ležícímu muži rozjel. Muž zůstal ležet zaklíněný pod vozidlem. Útočník pak z místa utekl,“ doplnila mluvčí Javorková.

Na místo vyjelo několik policejních hlídek, vsetínští kriminalisté a následně i krajský kriminalistický výjezd, povolán byl i policejní vrtulník. Rozjela se rozsáhlá pátrací akce po řidiči vozidla, jehož popis poskytli policii svědci události.

Snažil se mazaně utéct, chytili ho

„Pátrání po muži jsme nechali vyhlásit i v místním rozhlase i rozhlase přilehlých obcí. Muže se podařilo i díky všímavosti občanů brzy vypátrat a zadržet, i když se snažil při útěku maskovat. Vyzul si boty a svlékl své oblečení, které schoval pod kámen do řeky a poté odcizil z prádelní šňůry venku u domku oblečení, do kterého se oblekl. Původní oblečení policisté při následném propátrávání koryta řeky našli. Zadržený muž byl v době spáchání skutku pod vlivem drog, konkrétně pervitinu,“ sdělila Javorková.

V noci z úterý na středu vyšetřovatel krajské kriminální policie muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu vražda, za který mu hrozí až dvacetiletý trest odnětí svobody. Obviněný byl v minulosti za násilnou trestnou činnost už trestán.

Krajští kriminalisté na případu nadále pracují, i dnes probíhají další úkony trestního řízení. Vyšetřovatel ještě dnes podá státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby obviněného.