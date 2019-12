Případ dvou rozhněvaných mužů - podnikatelů a společníků mezi kterými jsou nevyřešené účty v řádech stamilionů korun, řeší po vrácení z odvolacího soudu krajský soud ve Zlíně.

Ten loni na konci března poslal podnikatele Jaroslava N. na osm let do vězení, jeho ženě Jarmile vyměřil o tři roky méně. Další obžalované, Roberta S. společně s Arturem Ž., kteří měli s únosem pomáhat, poslal na sedm let do vězení. Mateje J. soud ve Zlíně pravomocně zprostil viny. Vrchní soud v Olomouci však vrátil případ zpět do Zlína k novému projednání.

„Věc je třeba posoudit ze všech hledisek,“ zaznělo z aktuálního rozhodnutí odvolacího soudu. Podle rozhodnutí vrchního soudu, musí prvoinstanční soud provést opět rekognici události, výslech svědků i znalců.

Podle obvinění se Jaroslav N. snažil tahanice o stamiliony vyřešit únosem svého společníka Pavla B. z Uherskobrodska.

Jaroslav N. měl společně se svou manželkou Jarmilou nechat unést sedmačtyřicetiletého Pavla B. a dovézt do jejich domu, kde uneseného podnikatele měli pod pohrůžkou použití zbraně a injekční stříkačky s neznámou látkou donutit podepsat dokumenty, které pro Jaroslava N. znamenaly volnou cestu ke 370 milionům korun.

Obžalovaní však svou vinu stále popírají. Podle nich si vše poškozený Pavel B. vymyslel, aby to byl právě on, kdo se nemusí dělit o výnosy ze společného podnikání.

„Žijeme asi v Itálii, komentoval v pondělí u soudu před novináři Jaroslav B. obvinění a celou kauzu. Víc se však vyjadřovat odmítl.

„Nezlobte se, nebudu odpovídat, klient si to nepřeje,“ nebyl sdílný ani obhájce obžalovaného Filip Opatřil.

Únos, vydírání se zbraní, násilí. Tak to podle obžaloby vypadalo 7. října 2014. Dva podnikatelé společníci, si měli tímto způsobem vyřizovat účty.

Kromě manželů N. jsou v kauze obžalováni ještě tři údajní komplici manželské dvojice. Slováci Robert S., Artur Ž. a Matej J. Obžaloba skupinku viní, že poškozeného měli zajmout na vedlejší silnici mezi Drslavicemi a Prakšicemi.

„Z vozidla vyskočili tři maskovaní muži v policejních uniformách, nasadili mu kuklu a odvezli do domu manželů, kde mu jeden z únosců držel pistoli u hlavy a další injekční stříkačku s neznámou látkou u krku. Tím ho donutili podepsat listiny, kde se zavázal ke splacení dluhu 370 milionů,“ zaznělo mimo jiné v obžalobě. Hlavní líčení pokračuje 11. prosince, kdy mají zaznít závěrečné řeči.