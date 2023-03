Jednatřicetiletý Hynek Šípek, který podle obžaloby způsobil předloňský tragický výbuch rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku, dnes před kroměřížským okresním soudem přiznal, že před neštěstím omylem navrtal plynové potrubí.

Hynek Šípek | Foto: ČTK

Svého činu litoval, uvedl, že se snažil explozi zabránit.

Při výbuchu zahynuli dva zasahující dobrovolní hasiči, další čtyři lidé včetně dvou hasičů a obžalovaného utrpěli zranění. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí Šípkovi dva roky až osm let vězení.

Majitelkou domu byla Šípkova žena, manželé jej opravovali. Podle státního zástupce Jiřího Láníčka si Šípek při rekonstrukčních pracích počínal neopatrně a vrtačkou navrtal přívod plynového potrubí pod hlavním uzávěrem plynu.

Obžaloba uvádí, že kvůli neodbornému zásahu došlo k masivnímu úniku plynu a jeho nashromáždění v domě. Přestože se Šípek podle žalobce snažil uzavřít hlavní uzávěr plynu a věc oznámil na havarijní linku plynařů, nastal v domě výbuch, který jej zničil.

"Byl tam vliv technické závady spočívající ve zvýšeném převodu odporu šroubového spoje přívodního vodiče fáze a svorky hlavního vypínače," řekl novinářům žalobce.

Před soudem dnes Šípek uvedl, že souhlasí s podanou obžalobou, s právní kvalifikací však nikoliv.

"Já tomu dostatečně nerozumím," řekl Šípek.

Po navrtání potrubí ucítil zápach a uslyšel syčení. Plyn podle něj unikal zhruba 15 minut. Po navrtání potrubí zavolal plynařům.

"Myslím si, že mi paní jenom řekla, že volá hasiče," řekl Šípek.

Zmínil také, že s řemeslníkem ze sousedního domu uzavřeli hlavní ventil hlavního uzávěru plynu.

"Snažil jsem se dělat vše, co jsem mohl," uvedl obžalovaný.

Muž dále zmínil, že se pokusil otevřít okno a myslí si, že se mu to povedlo. Manželku poslal do zahrady. Hlavní jistič byl podle něj uvnitř rodinného domu.

"Hlavní jistič jsem vypínal určitě, to si pamatuju," řekl Šípek.

Nikdo podle něj potom elektřinu nezapínal. Po příjezdu dobrovolných hasičů, z nichž jeden podle obžalovaného asi vešel do domu, nastala exploze. Co bylo bezprostřední příčinou výbuchu, Šípek nevěděl.

Obhájce Jiří Hladík připustil, že jeho klient únik plynu a výbuch zavinil.

"Nicméně v této věci, je to tedy hraniční, je zásadní otázka to, že hasiči zasahující na místě byli vysláni na místo, aniž by byli informováni o podstatě a rozsahu havárie. Aspoň tak to vyplývá z protokolu o kontrole Hasičského záchranného sboru," uvedl Hladík.

Obžalovaný podle něj bránil tomu, aby se lidé k domu přibližovali.

"Činil všechna opatření k tomu, aby se nikomu nic nestalo," doplnil obhájce.

Dům v Masarykově ulici explodoval 15. září 2021. Výbuch jej zcela zničil, značně poškodil i dva sousední rodinné domy. Podle obžaloby činila majetková škoda téměř 2,3 milionu korun. Příbuzní obětí a zraněných, město Koryčany, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení požadují u soudu jako náhradu za nemajetkovou újmu přibližně 18 milionů korun. Hlavní líčení by mělo pokračovat 20. dubna, na kdy soud plánuje předvolat několik svědků.