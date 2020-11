„Drogovou trestnou činnost organizované skupiny ukončili kriminalisté 25. října, kdy zadrželi v Prostějově, Přerově a na Kroměřížsku prvních šest osob, z toho jednu ženu. Další dva muže zadrželi v následujících dnech a posledního uplynulý pátek. K zadržení některých podezřelých přizvali zásahovou jednotku z Jihomoravského kraje,“ uvedla k případu tisková mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

PRÁVĚ „VAŘILI“, KDYŽ PŘIŠLI KRIMINALISTÉ

Při zásahu v nenápadném domku v Prostějově přistihli kriminalisté tři muže, kteří právě pervitin vyráběli. Při čtyřech domovních prohlídkách zajistili kriminalisté kompletní varnu pervitinu, velké množství chemických látek a další věci potřebné k výrobě drogy. „Zajistili také několik kilogramů sušené marihuany a plynovou zbraň,“ doplnila mluvčí.

Krajští kriminalisté během několikaměsíčního prověřování zjistili, že hlavními organizátory výroby pervitinu jsou dva muži z Kroměřížska ve věku 37 a 44 let. Další osoby se na výrobě podílely; nakupovaly a dovážely chemikálie, laboratorní skla nebo poskytovaly prostory pro výrobu. Ta probíhala většinou dvakrát týdně na nejméně třech místech.

„Někteří pomáhali přímo při výrobě, další ze skupiny měli za úkol drogu distribuovat především ve Zlínském, ale i Jihomoravském a Olomouckém kraji,“ popsala proces Lenka Javorková.

Většina z obviněných jsou uživatelé pervitinu. Při své činnosti byli velmi obezřetní a opatrní, znali standardní metody a postupy policie.

„Vyšetřovatel devět zadržených ve věku od 21 do 56 let obvinil ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který jim hrozí až deset let za mřížemi,“ uzavřela Javorková.