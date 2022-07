Událost, která byla pověstnou poslední kapkou v již plném poháru, se odehrála v úterý 19. července v podvečer.

„Jeden z návštěvníků obtěžoval nezletilou osobu. Situaci okamžitě řešila přivolaná městská i státní policie, pachatele se podařilo ztotožnit a situaci zvládnout,“ uvedl starosta města Vsetín Jiří Růžička.

Co konkrétně se na koupališti stalo? Podle neoficiálních informací měl ani ne patnáctiletou dívku osahávat v bazénu mladík obdobného věku. Případ mají nyní na stole vsetínští kriminalisté.

„Hlášení o události jsme přijali v úterý v podvečer. Operační důstojník na místo hned vyslal hlídku,“ popsal policejní mluvčí Petr Jaroš. K průběhu vyšetřování ale podrobnosti nesdělil.

„Vzhledem k věku dotčených osob nebudeme další informace zveřejňovat,“ vysvětlil Jaroš.

Problémy se opakují každý rok

Není to poprvé, co se v souvislosti s koupalištěm u vsetínské průmyslovky mluví o nevhodném chování a výtržnostech. „Situaci s nepřizpůsobivými návštěvníky řešíme na koupališti každoročně,“ připouští starosta Jiří Růžička.

Letos musela radnice, potažmo společnost Vsetínská sportovní, která koupaliště provozuje, řešit nepříjemnosti hned první víkend sezony v polovině června.

Skupina nepřizpůsobivých obyvatel porušovala návštěvní řád a došlo i na konflikty s ostatními návštěvníky a zaměstnanci bazénu. Výtržníci opakovaně vnášeli potraviny a nápoje ve skle až do bazénu, nedbali upozornění a pokynů plavčíků, nebyli vhodně oblečení a rušili okolí nadměrným hlukem.

„Další problémy vznikly v zázemí koupaliště, kde někteří z těchto návštěvníků v teenegerském věku obtěžovali ženy převlékající se v kabinkách či záměrně znečisťovali toalety a sprchy,“ připomněl jednatel Vsetínské sportovní a místostarosta Tomáš Pifka.

Na místo jela během dne celkem čtyřikrát hlídka městské policie, ale po jejím odjezdu se situace vždy opět vyhrotila.

Nová pravidla umožní zákaz vstupu do konce sezony

Po těchto špatných zkušenostech Vsetínská sportovní zaměstnala tři organizační pracovníky, kteří v areálu dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pravidel. Koupališti věnují zvýšený dozor i hlídky městské policie.

Díky těmto opatřením se podle starosty města Jiřího Růžičky situace na několik týdnů uklidnila. Tedy až do v úvodu zmíněného případu obtěžování nezletilé dívky.

„Kvůli tomuto incidentu jsme s vedením Vsetínské sportovní rozhodli přejít k dalším opatřením,“ řekl starosta.

Mění se návštěvní řád, kdy nově mohou pracovníci koupaliště vykázat ty návštěvníky, kteří nedodržují pravidla. Dále jim mohou také zakázat vstup do areálu na celou sezonu. Dalším opatřením je to, že na koupaliště nemohou vstoupit děti do 13 let bez dozoru dospělého.

„Lidé, kteří nedodržují pravidla a obtěžují ostatní nemají na koupališti co dělat. V následujících dnech budou mít pracovníci koupaliště v tomto ohledu větší pravomoci,“ ujistil Jiří Růžička.