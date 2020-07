Měl spáchat pokus o teroristický čin, on prý chtěl zabít jen sebe

Nebezpečné jedy a plastická trhavina C4 putovaly do Česka. Objednal si je muž z Uherskohradišťska. Plány mu překazila FBI i Policie ČR. Teď mu hrozí, že za to stráví 15 let za mřížemi.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Archiv VLP