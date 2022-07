„Po sedmé hodině ráno, poblíž stanového městečka v místní části Razov, bez jakéhokoli důvodu nebo konfliktu bodl dvaačtyřicetiletý muž loveckým nožem do břicha pětapadesátiletého muže, který procházel kolem. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi a převezli do vazební věznice v Olomouci, protože po něm bylo vyhlášeno pátrání v souvislosti s tím, že nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.