Krádež jízdního kola, ke které došlo během prvního zářijového dne před budovou vlakového nádraží v Bystřici pod Hostýnem, se podařilo objasnit policistům. Kolo ukradl manželský pár ze Vsetínska, oběma aktérům tak nyní hrozí až dva roky za mřížemi.

„Šestačtyřicetiletý manželský pár ze Vsetínska si cestou do Bystřice pod Hostýnem vyhlédl odstavené horské jízdní kolo v blízkosti vlakového nádraží. To, že bylo uzamčené lankovým zámkem, je neodradilo. Po překonání zámku kolo naložili do svého automobilu a z místa odjeli. Bohužel pro ně byli následně policisty dopadeni,“ popsal okolnosti krádeže policejní mluvčí Radomír Šiška.

Svým počínáním tak manželé způsobili majiteli kola škodu převyšující deset tisíc korun.