Hlavní obžalovaný Ladislav F. se k činu doznal, jak v přípravném řízení, tak také u soudu. Činu u soudu litoval i jeho komplic Vladimír Z. Ostatní tři obžalovaní Ivo L., Tomáš S., Jakub S., vinu popírají.

Podle obžaloby měli muži Zuzanu V. zbít, spoutat jí ruce za zády, a dát jí přes hlavu pytel.

„Vtáhli ji do auta, a na to ji několik hodin vozili po okolí s cílem ji zavézt do Valašského Meziříčí,“ zaznělo mimo jiné v obžalobě.

Podle státního zástupce Martina Malůše únosci chtěli, aby jim žena prozradila, kde se ukrývají peníze z trestné činnosti jejího otce, za kterou byl pravomocně odsouzen a odpykává si trest ve vězení.

Údajně šlo o téměř 100 milionů korun a měly být ukryty právě ve Valašském Meziříčí. Poté, co jim mladá žena slíbila, že jim peníze přinese, pustili ji. Ještě před tím ji však odcizili platební kartu, ze které vybrali ve Zlíně - Loukách peníze.

Právě ona platební karta byl bod, který vyvolal při pátečním pokračování hlavního líčení řadu dalších otazníků. Přestože již měly v případu zaznít závěrečné řeči, soudce Jiří Dufek jej odložil na neurčito.

Podle výpovědi F. měl jeden z obžalovaných, Ivo L. jít vybrat peníze z karty.

„Před tím po mně ještě chtěl v autě, abych mu půjčil svou kšiltovku. Já vůbec netušil proč,“ popisoval v pátek obžalovaný Ladislav F.

Biometrické zkoumání

„Všechno co tady říká jsou lži,“ oponoval Ivo L. Podle něj může dokázat, že u zmiňovaného bankomatu vůbec nebyl.

„Podrobil jsem se biometrickému zkoumání na policii, ze kterého vyplynulo, že se nejedná o mou postavu,“ doplnil u soudu muž.

Soudce Dufek nechá tak toto znalecké zkoumání opět provést. Podle státního zástupce Martina Malůše zatím provedeno nebylo i když by prý potvrdilo, že osoba, která je zachycena ve spise bankomatu a která vybírá peníze z karty poškozené, je jeden z obžalovaných.

„Tato možnost byla již v rámci přípravného řízené řešena. A to, že bylo zjišťováno, jestli je vůbec reálné, aby provedení takového měření mělo hodnotu. Dle vyjádření znalce, který byl v té věci osloven, takové měření ale možné nebylo,“ zdůvodnil státní zástupce.

Prověřit tento důkaz tak evidentně chce nyní udělat soud.

A proč za tyto zločiny stanula pětice mužů u zlínského krajského soudu až nyní?

Justiční omyl

Protože v roce 2016 došlo k justičnímu omylu, kdy byl za ně odsouzen k deseti letům v mírovském žaláři osmatřicetiletý Michal Šnajdr, který tak strávil za zdmi nejpřísněji střežené věznice více než rok.

„On je rozdíl v tom, když je člověk odsouzen za něco co skutečně provedl a ví to, a když je tam a ví, že byl odsouzen neprávem. Představa deseti let byla pro mne srovnatelná s pokusem vraždy člověka. Ty pocity byly nepopsatelné,“ svěřil se při obnově procesu loni v létě Deníku.

Dvěma mužům, kteří se na únosu Zuzany V. podíleli, se však asi pohnulo svědomí a k činu se doznali. Jak v přípravném řízení, tak také u soudu. Současně uvedli, že dříve odsouzený Michal Šnajdr nemá s případem nic společného.

Jeden z nich, Ladislav F. u soudu dříve uvedl, že policii některé informace před lety záměrně neřekl.

„Moje rodina si prošla strašným peklem. Ostatní obžalovaní na mě tlačili, abych nic neřekl. Slibovali mi, že mě jejich právníci z toho vytáhnou, pak ale začali vyhrožovat. Že mě zabijí, že zlikvidují moji rodinu, strašně jsem se bál. A dnes, než jsem šel na soud, měl jsem vypuštěné dvě kola u auta,“ popisoval na začátku obnoveného řízení.

Ladislav F. byl původně souzen společně s Michalem Šnajdrem, proto na něj podle něj byl vyvíjen tlak, aby nemluvil. Nakonec však vyvázl bez trestu vězení. Nyní, protože se doznal, je jeden z pětice obžalovaných. Na základě jeho výpovědi však byl Michal Šnajdr z mírovské věznice propuštěn.

„Byl to nepopsatelný pocit, V tuto chvíli jsem celou dobu doufal, protože kdyby to tak nebylo, tak by to asi nedávalo smysl,“ svěřil se Deníku krátce po svém propuštění v roce 2019.