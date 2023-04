/VIDEO, FOTOGALERIE/ Čtyři lidé zemřeli při tragédii, která se stala v sobotu 15. dubna večer v malé osadě Boňkov, která je součástí obce Olšovec na Přerovsku. Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z vícenásobné vraždy.

Vražedná tragédie v Olšovci - Boňkově, 15.4. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

„Tragická událost si vyžádala čtyři lidské životy, včetně života podezřelého muže. Okolnosti, stejně jako motiv činu, jsou předmětem dalšího šetření,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Policie případ odmítla blíže komentovat. Krátce po události ale uvedla, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí. „Bližší informace poskytneme ihned, jakmile to okolnosti dovolí,“ dodala policejní mluvčí.

Poklidnou osadu probudily vrtulníky

Hučení vrtulníků, blikající majáky a shon, jaký Boňkov, schovaný uprostřed lesů, nikdy nezažil. Takhle popisují místní obyvatelé sobotní noc v malé osadě.

Policisté na místě vyšetřovali čtyři tragická úmrtí. „Prakticky o ničem jsme nevěděli. Šli jsme normálně spát, a najednou nás vzbudily vrtulníky a světla. Mysleli jsme, že létají na vojenské cvičiště Libavá, což se děje často. Že se něco stalo, jsme se dozvěděli až ráno," popisoval hektický sobotní večer manželský pár starousedlíků v důchodovém věku.

O život násilím přišli tři lidé. Přežila jen dcera. Přímo v patrovém domě, kde se událost stala, byla nalezena tři těla. Další tělo bez známek života leželo o několik set metrů dál.

Obětmi vraha, který také přišel o život, měli být podle místních šestasedmdesátiletá žena, její o rok starší přítel a náctiletý vnuk. „Byla to normální rodina, s nikým žádné problémy neměli. Znali jsme se dobře," kroutili nevěřícně hlavami starší manželé.

Dcera doběhla do hospody pro pomoc

„Prakticky nic nevíme. Stalo se to na kopci. Kdyby prý nepřiběhla postřelená dcera dolů do hospody, nikdo by nic nevěděl," komentoval chlapík středního věku, další z místních občanů.

Jednalo se o střelbu, nebo bodné rány? Na tragédii uvalili vyšetřující kriminalisté informační embargo.

Střelbu nikdo z těch mála, co byli ochotní mluvit, neslyšel. „Ono to člověku ani nepřijde. Libavá je tak blízko, že jsme zvyklí," říkají oslovení manželé.

Vrahem má být přítel dcery, která bojuje v nemocnici o život. Toho místní vůbec neznali. „My jsme ho ani nikdy neviděli. Údajně byl Slovák, pracoval v Praze a jezdil na víkendy," informovali senioři.

Boňkov nikdy nic podobného nezažil. „Tady byly Sudety a my sem přišli po válce. Nikdy zde žádný problém nebyl, museli jsme si vždycky vzájemně pomáhat. Když se někdo pohádal, za dva dny se v hospodě udobřil," uzavřel starý pán z Boňkova.

Podobná událost se odehrála před rokem na Prostějovsku

Podobně otřesný a tragický případ se stal téměř přesně před rokem v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Tehdy devětadvacetiletý muž tam zabil svého otce, mladšího bratra a sestru. Všechny tři brutálně ubodal. Ušetřil jen svou nejmladší sestru.

Masakr v Kostelci naplánoval. Byli vinni, vysvětlil muž hrůznou popravu rodiny

„Útok byl veden s obrovskou zuřivostí, byl naprosto likvidační. Podle slov pachatele byli členové jeho rodiny vinni tím, jak se k němu chovali,“ řekl pár dní po zatčení na tiskové konferenci vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický.

Před jedenácti dny, ve středu 5. dubna, poslal pachatele Krajský soud v Brně do vězení na doživotí.

Další podobný případ se stal před necelým měsícem v Tovačově na Přerovsku. Třicetiletý muž cizí státní příslušnosti ve středu 22. března v domě na náměstí zaútočil nožem na své rodiče.

Vražda v Tovačově: zabil otce a probodl i matku. Ta se to snažila utajit

„Syn okolo půlnoci zaútočil nožem na oba rodiče. Otec na místě zemřel, pětapadesátiletá matka zranění před zdravotníky i policisty utajila. Teprve v době, kdy byla převezena k výslechu, se jí na boku objevila krvavá skvrna z bodné rány. Kriminalisté ihned přivolali zdravotnickou záchrannou službu, žena byla v nemocnici ošetřena. Zatajením zranění se snažila chránit syna,“ popsal okolnosti případu Jan Lisický.

Cizince policisté obvinili z vraždy a pokusu o vraždu. Hrozí mu dvacet let vězení nebo výjimečný trest.