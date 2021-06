Mezitím oba, se statusem uprchlíka, šest let doslova čelí pro Evropana nelidským podmínkám v detenčním zařízení ve filipínské Manile, kde od roku 2007 trvale žili a kde byli zadrženi.

Zda se vede boj o to, aby se jim doba, kterou doposud v tomto zařízení strávili promítla do výše jejich trestů – jejich snížení v Česku, zatím není jasné. Co jasné však zatím je, že pokud budou deportováni do Česka, musí si zde trest 5,5 let opět „odsedět“. Česká republika nemá totiž s Filipínami patřičné dohody, které by to umožňovaly.

„Z taktických důvodů se k této problematice, jak budeme postupovat, nebudu vyjadřovat,“ uvedl advokát Jaroslava Dobeše Michal Krčma na dotaz Deníku, jaké jsou v tomto směru podnikány kroky s tím, že v současnosti je podáno dovolání k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí Vrchního soudu Olomouc z ledna letošního roku.

Původně byla dvojice souzená ze osmi znásilnění, studentek esoterické školy Poetrie, kterou Dobeš s Pláškovou vedli a to v roce 2004 až 2006. V té době měli podle obžaloby provádět na studentkách školy proces „odháčkování“, kterým se měly zbavit problémů z předchozích vztahů. Mnohé studentky však hovořily o znásilnění. Oba obžalovaní s tím nesouhlasili, podle nich šlo o tantrický rituál, který prý studentky podstupovaly dobrovolně.

Soudu se nakonec podařilo prokázat znásilnění jen jedné studentky, za což byli pravomocně odsouzeni. Dobeš k 5,5 a Plášková k 5 letům vězení.

Ostatních sedm případů soud odložil pro bezúčelnost. Jenže to se obžalovaným nelíbilo.

„Chtěli očistit své jméno. Prostřednictvím svých obhájců proto podali podnět k novému hlavnímu líčení.,“ vysvětlila pro Deník dlouholetá studentka a Poetrie Dagmar Světlovská, která je s celým případem dopodrobna seznámena.

Soud nakonec letos v březnu v obnoveném řízení dvojici uznal vinnými z šesti znásilnění. U jednoho znásilnění je zprostil viny. V tomto obnoveném řízení již trest nepadl. Rozhodnutí soudu potvrdil nyní Vrchní soud Olomouc. Nejvyšší soud se tak má nyní zabývat dovoláním, které dvojice proti rozhodnutí VS OL v minulých dnech podala.

Region - Guru Jára - soud – časová osa

2012

- červenec – Obvinění Jaroslava Dobeše (guru Jára) a Barbory Pláškové ze znásilnění 8 žen

2014

- říjen - Krajský soud v Brně, pobočka Zlín, zahájil soudní řízení, rozsudek 10 let pro guru Járu a 9,5 roku pro Barboru Pláškovou - listopad - podáno odvolání a vyměněni obhájci ex-offo za současné obhájce (Michal Krčma – Guru Jára, Petr Drapák – Barbora Plášková)

2015

- 14. dubna zadržena Barbora Plášková (kojící matka 10 měsíčního dítěte) a odvezena z ašrámu (kláštera Guru Járy) do 1200 km vzdálené Manily do imigrační detenční vazby kvůli zneplatnění jejího pasu

- 15. května byl Guru Jára odvezen z ašrámu a převezen do detence v Manile kvůli neplatnému pasu

- 21. května Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek soudu ve Zlíně v plném rozsahu a vrátil vše k novému projednání do Zlína.

2018

- leden - po téměř třech letech čekání se konalo nové líčení u soudu ve Zlíně, soud vynesl rozsudek pouze u 6 žalob na Guru Járu a B. Pláškovou, u zbylých dvou zastaveno stíhání pro neúčelnost. Líčení je vedeno nadále v režimu jako proti uprchlým, přestože je pobyt Guru Járy i B. Pláškové znám (imigrační detence v Manile).

- říjen - odvolací soud u Vrchního soudu v Olomouci vynáší pravomocný rozsudek, pouze v jediném ze 6 projednávaných případů a snížil trest oběma na 5,5 roku, u zbylých 5 případů zastavil stíhání pro neúčelnost.

- státní zástupce nepodal stížnost proti tomuto zastavení stíhání.

- Obhájci podali stížnost proti zastavení stíhání, aby bylo jasně rozhodnuto o nevině Guru Járy a B. Pláškové.

- u jediného pravomocně rozhodnutého případu obhájci podali dovolání k Nejvyššímu soudu, z důvodu, že soud odmítl vyslechnout Guru Járu a B. Pláškovou formou videokonference přestože o to žádali, a nepřipustil žádné svědky obhajoby

2019

- dovolání k Nejvyššímu soudu bylo zamítnuto.

- podána Ústavní stížnost

- září - týden před zahájením nového soudního líčení ve Zlíně byla Ústavní stížnost zamítnuta

- soudní líčení ve Zlíně, při kterém kvůli nutné výměně přísedících, (předešlým vypršel mandát), bylo pouze rozhodnuto, že se nebudou jen číst protokoly z dosavadních soudních jednání, ale celý proces dokazování začal znovu, od začátku.

2020

– březen - KS Brno, pobočka Zlín rozhodl o vinně ze znásilnění dalších sedmi studentek Poetrie

2021

– leden - Vrchní soud Olomouc pravomocně potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.

Proces odháčkování podle obžaloby

Do školy Poetrie byly ženy pečlivě vybírány. Byly vždy rozděleny do skupin podle věku. Ty mladší do šestadvaceti let musely mít blond vlasy, modré oči a vysokou inteligenci.

Těm pak měla podle obžaloby Barbora Plášková nabízet, že je „mistr" odháčkuje z jejich bývalých vztahů, aby se mohly odmilovat a takzvaně jít dál.

Před samotným aktem odháčkování vypily ženy nápoj, po kterém se cítily omámené. Následoval rozkaz Barbory Pláškové, aby se svlékly do spodního prádla.

Lektorky školy pak společně s obžalovanou Pláškovou nutily poškozené do hypoventilačního dýchání, které vedlo k tomu, že ztrácely vědomí nebo nebyly schopny se hýbat.

Při tomto poškozené sexuálně stimulovaly na intimních místech. V tomto okamžiku přicházel Jaroslav Dobeš a prováděl na ženách, aniž by se mohly bránit, krátkou soulož.

Bylo však také mnoho žen, které prostřednictvím internetových portálů i u soudu uváděly, že jim odháčkování pomohlo a zúčastnily se jej opakovaně a také za svým „guru" stojí.

Semináře Poetrie, kde k odháčkování docházelo, se konaly převážně ve Zlíně a na Olomoucku.

Guru Jára měl však takto praktikovat rituál na až tři tisíce ženách napříč celou ČR.