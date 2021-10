Podle stěžovatele Imex Group informace ze spisu novinářům vynesli příslušníci policejního sboru.

Inspekce však další vyšetřování v souvislosti s tím odložila.

„Pověřováním nebylo prokázáno, že by k nezákonným únikům informací z trestního spisu došlo konkrétním jednáním konkrétního příslušníka bezpečnostního sboru. Tedy, nebylo nijak prokázáno, že úniky způsobila osoba, jejíž nezákonné jednání by spadalo do věcné příslušnosti GIBS,“ shrnula v neděli za GIBS pro Deník tisková mluvčí organizace Ivana Nguyenová.

Podle ní z dalších opatřených dokumentů dále jednoznačně vyplývá, že informace, které měly uniknout z inkriminovaného spisu a byly zveřejněny v médiích, nijak neohrožují probíhající trestní řízení.

„Na základě těchto skutečností jsme došli k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu, a tudíž jsme celou záležitost odložili,“ vysvětlila mluvčí pro Deník s tím, že to je vše, co může k věci uvést.

Nevíme důvod k odložení

„Nebylo nám stále zasláno usnesení Inspekce, nevíme proto důvody, které vedly vyšetřovatele k odložení věcí. O toto usnesení jsme požádali,“ reagoval na dotazy Deníku právní zástupce Imex Group Radek Ondruš s tím, že nyní budou chtít rozhodnutí GIBS napadnout stížností.

Podle společnosti Imex Group k úniku informací ze spisu vyšetřování vrbětických výbuchů, došlo.

„Stojí za ním příslušníci policejního sboru, neboť nikdo jiný neměl do spisů přístup a v případě státních zástupců to zcela vylučuji. Když informace nevynesl policista, tak jak se dostaly novinářům?“ ptal se Radek Ondruš v reakci na v médiích zveřejněné rozhodnutí GIBS na trestní oznámení, které IMEX GROUP podala.

Společnost se mimo jiné v nich také ohradila proti výrokům, prezidenta Miloše Zemana v médiích, že se majitel společnosti odmítl podrobit výpovědi na detektoru lži. Právník Imex Group připomněl, že to, co sdělil Miloš Zeman médiím, je přesný opak toho, než jak se událo.

„Klient výslovně řekl, že je u Bezpečnostní informační služby (BIS) ochoten detektor lži podstoupit bez jakýchkoliv podmínek. V případě, že by výslech na detektoru prováděla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), chce mít ale u vyšetření nezávislou osobu, protože policejní centrále nevěří,“ zdůraznil Radek Ondruš.

„Osobně jsem byl přítomen, když klient policistům sdělil, že s výpovědí na detektoru souhlasí, takže buď prezident lhal nebo mu někdo úmyslně poskytl špatné informace, snad proto aby jej ztrapnil,“ míní právník.

Další trestní oznámení ze společnosti Imex Group v souvislosti s Vrbětickou kauzou tak směřovalo na policejního prezidenta Jana Švejdara, který podle Radka Ondruše nepravdivé informace Miloši Zemanovi mohl poskytnout, jak prezident sám uvedl.