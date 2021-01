RADA: Jak na kvalitní svačiny?

/9. DEN/ Musíte vůbec svačit? To je otázka, která trápí řadu lidí. Všude jsme četli, že jíst se má minimálně pětkrát denně. Jenže… co když nemáme hlad? Máme se trápit a cpát do sebe pod tlakem svačinu? Co říkají odborníci?

Svačiny nejsou v jídelníčku nutné a podstatný je celodenní příjem energie a živin. | Foto: STOB

Na frekvenci jídla (kolikrát denně jíst a jaké pauzy by měly být mezi jídly) není jednotný názor. Někteří nutriční poradci striktně doporučují jíst minimálně 5x denně, nejnovější výzkumy ukazují, že stačí jíst dokonce jen 2x denně. STOB doporučuje mít pravidelně snídani, oběd a večeři. Svačiny nejsou v jídelníčku nutné a podstatný je celodenní příjem energie a živin. JÍDELNÍČEK: Těšte se na večer, čeká vás vaječná omeleta s lososem Přečíst článek › Jestli si jej rozdělíte do tří, čtyř nebo pěti porcí, je otázkou vašeho životní stylu a zdravotního stavu, ale neměli byste mít mezi jednotlivými chody hlad. Čím vyrovnanější hladinu cukru v krvi máte, tím delší pauzy mezi jídly si můžete bez pocitu hladu dovolit. Svačiny tedy zařazujte, pokud máte mezi hlavními jídly hlad anebo preferujete menší porce, např. ze zdravotních důvodů (reflux) nebo nemáte rádi pocit přeplného žaludku. Co by svačiny měly obsahovat? ovoce nebo zeleninu (ovoce spíše dopoledne)





(ovoce spíše dopoledne) celozrnné obiloviny - celozrnné pečivo, knäckebrot, müsli





celozrnné pečivo, knäckebrot, müsli zdroj bílkovin - mléčné výrobky (jogurty, kefíry), vejce, libová šunka





mléčné výrobky (jogurty, kefíry), vejce, libová šunka tekutiny - voda, neslazený čaj Vhodnou dopolední svačinou může být například 1 kus ovoce doplněný mléčným výrobkem v podobě bílého jogurtu, skyru, tvarohu, kefíru nebo jiného neochuceného kysaného nápoje. Místo ovoce můžete například do jogurtu přidat pár oříšků. Variantou svačiny naslano může být zelenina doplněná například sýrem, šunkou nebo kysaným nápojem. Přidat můžete i malé množství pečiva, ideálně se ke svačinkám hodí kvalitní žitné knäckebroty. ZAJÍMAVOST: Anorexií trpí i pětileté holčičky Přečíst článek › Zdroj: stob.czTIP: Inspirujte se jídelníčky v tomto seriálu. Nemusíte je den po dni přesně dodržovat, ale berte je jako inspiraci, co si můžete připravit. V některých jídelníčcích jsou svačiny obsaženy, v některých ne. Záleží na vás, zda potřebujete svačit nebo ne.



