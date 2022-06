Zároveň se zapojila do unikátní sociální služby „Peer mentoring“ spadající pod Českou asociaci paraplegiků – CZEPA. Ta spočívá v tom, že zkušení vozíčkáři pomáhají těm novým. Každoročně totiž v Česku na vozíku končí asi dvě stě lidí. Jelikož Doležalová má přehled o sportovních kompenzačních pomůckách a zkušenosti z těhotenství a mateřství na vozíku, umí jim předat mnoho cenných rad. „Vím, co všechno musí takový člověk na začátku řešit,“ řekla Deníku.

Snaží se být nápomocná v tom, aby se lidé, kterým se ve vteřině změnila životní perspektiva, mohli co nejdřív vrátit do aktivního života. A s čím se na ni obracejí? „Je to individuální. Co člověk, to trochu jiné potřeby. Obecně se ale hodně ptají na úpravy bydlení. Řešíme také auto, které je pro člověka na vozíku druhýma nohama. Ptají se, jaké jsou možnosti úprav řízení nebo jak tam nakládat vozík,“ řekla.

Lidé také chtějí poradit, jaký vozík si mají pořídit nebo jak zacházet s tělem, které funguje jinak než dřív, aby nedošlo třeba k prosezeninám. „Konzultují se mnou i to, jak a kde mohou získat peníze na různé pomůcky včetně sportovních, jakým způsobem a o co žádat na Úřadu práce,“ řekla. Je toho podle ní k řešení hodně, a když se s tím člověk tváří v tvář nesetká, nelze vše ani nastudovat.

Psychická opora

Doležalová však lidi na vozíku nejen provází různými spletitostmi, ale je jim i psychickou oporou. „Mnohdy stačí, že za někým do rehabilitačního ústavu přijedu a on poprvé vidí člověka na vozíku, který funguje, který přijede autem. Když se bavíme o tom, že pracuji, dostudovala jsem a mám rodinu, je to pro něj vzpruha. Vidí, že to jde. A je to jiné, než když mu to říká, byť sebelepší, chodící doktor,“ řekla. Mnohdy si až zpětně uvědomí, jakou úlevu lidem přináší.

Zdroj: DeníkSociální služba byla zaregistrována loni na jaře. Těm, kteří takzvanou sociální rehabilitaci druhým předávají, se říká peer konzultanti. Peer pochází z anglického slova rovný. Je to člověk, který má osobní zkušenost shodnou nebo podobnou tomu, komu se snaží pomoci. „Vytipovali jsme lidi, kteří jsou po úraze delší dobu a naučili se s ním aktivně žít,“ řekl Deníku vedoucí služby Marek Jonczy.

Všichni prošli odborným výcvikem. „V současné době máme jedenáct peer mentorů, kteří působí po celé České republice. Prvně se s člověkem po úraze většinou setkají už v rehabilitačním ústavu. Náš pracovník se mu představí a řekne, co je mu schopen nabídnout,“ řekl Jonczy. Člověk zároveň může peery kontaktovat i sám a službu si objednat.

Posláním sociální služby, podpořené Evropskou unií z operačního programu Zaměstnanost skrze české ministerstvo práce a sociálních věcí, je posílit a povzbudit lidi po poranění míchy při návratu do každodenního života. A to díky intenzivní podpoře člověkem s podobnou životní zkušeností.



Podrobné informace o sociální službě: https://peermentor.cz