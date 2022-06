Demenci může způsobit i polétavý prach, zjistili experti. Na co si dát pozor

Rakovina plic, problémy se srdcem nebo bronchitida. Skutečnost, že k těmto onemocněním přispívá špatné ovzduší, je už všeobecně známá. Novým zjištěním ale je, že to, co vdechujeme, může mít vliv i na vznik nebo rozvoj nemocí mozku. Polétavý prach do něj totiž snadno pronikne. Vyplývá to z průběžných výsledků dvou výzkumů univerzity ve finském městě Kuopio, které nedávno evropští odborníci představili v Praze.

Odborníci tvrdí, že prach z ovzduší může přispět ke vzniku demence. | Foto: Shutterstock