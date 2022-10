Lékárníci a zubaři by mohli očkovat proti chřipce. Lékaři se obávají komplikací

„Každoročně se jich u nás nechá proti chřipce očkovat pouze přibližně 20 %, což je ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi velmi málo. Například ve Velké Británii, Irsku nebo Nizozemsku je to 60 až 75 %," říká MUDr. Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

5 nepravdivých mýtů o očkování proti chřipce

Mýtus č. 1: Očkování mě proti chřipce spolehlivě neochrání.

Očkování je jedinou dostatečně spolehlivou prevencí chřipky. Rozsáhlé studie dokazují, že významně snižuje riziko hospitalizace, úmrtí na chřipku i výskyt komplikací spojených s chřipkou. U zdravých dospělých v 70 až 90 % zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace o 30 až 70 % a riziko úmrtí až o 80 %.

Chřipka není jen „horší nachlazení“. Ročně připraví o život až tisíce Čechů

„Aby byla zajištěna maximální ochrana, je potřeba očkování podstoupit v období od října do konce listopadu, respektive prosince, ještě před nástupem chřipkové epidemie, jež u nás obvykle propuká na přelomu roku,“ říká MUDr. Vladimír Marek, praktický lékař z Polikliniky Dobrovského v Brně. I očkování v pozdějším termínu má stále smysl, je ale třeba počítat s tím, že ochrana proti onemocnění nastoupí až přibližně dva týdny po podání vakcíny.

Mýtus č. 2: Virus se pořád mění, očkování proto nemá smysl.

Ano, virus chřipky neustále mutuje, nicméně právě proto se každý rok vyrábí vakcína s novým složením, která chrání proti aktuálně cirkulujícím virům. Z toho důvodu je potřeba očkování každoročně opakovat, aby byla ochrana co nejúčinnější. Složení vakcíny pro každou sezónu určuje Světová zdravotnická organizace. V ČR je k dispozici tetravalentní vakcína, která chrání proti čtyřem typům viru, jež obvykle v populaci cirkulují.

Epidemiolog Rastislav Maďar: Chřipková sezóna bude nejhorší za poslední roky

Mýtus č. 3: Očkování proti chřipce je nebezpečné.

Chřipkové vakcíny se dlouhodobě považují za vakcíny s dobrým bezpečnostním profilem a podle Státního zdravotního ústavu se jimi mohou očkovat i děti od šesti měsíců či těhotné ženy od druhého trimestru těhotenství.

Mýtus č. 4: Přímo z očkovací látky se můžete nakazit chřipkou.

Současné očkovací látky obsahují pouze části viru – rozbitý nefunkční, tedy neživý virus, který člověka rozhodně nemůže nakazit. Po samotné aplikaci se mohou objevit mírné nežádoucí účinky, většinou jde o krátkodobé zarudnutí a otok v místě vpichu, nebo o další projevy jako jsou únava, bolesti svalů a kloubů, zvýšená teplota. Intenzita těchto projevů bývá mírná a obvykle rychle bez další léčby odezní.

Jak člověk pozná, jestli má virózu, chřipku nebo covid? Doma to nejde

Mýtus č. 5: Očkování proti Covidu chrání i před chřipkou. MUDr. Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Očkování proti chřipce propaguje dlouhá léta.Zdroj: Se svolením Insighters

S nástupem pandemie na jaře 2020 se šíření chřipky zastavilo a v dalších dvou sezónách jsme o ní téměř neslyšeli, což byl důsledek zvýšených hygienických opatření a nošení respirátorů. S návratem do běžného režimu bychom proto měli letos očekávat mnohem vyšší aktivitu chřipkových virů než v předchozích dvou letech.

„Někteří lidé se navíc domnívají, že je očkování proti Covidu ochrání i před chřipkou. To však není možné. Jedná se o různé typy virů a kombinovaná vakcína zatím není k dispozici. Vakcínu proti chřipce i vakcínu proti covidu je ovšem možné bezpečně aplikovat v týž den,“ říká MUDr. Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Až 2000 úmrtí na chřipku

Chřipka každý rok postihne celosvětově přibližně 10 procent dospělé a 30 procent dětské populace, způsobí 3 až 5 milionů závažných infekcí, z nichž až 500 tisíc končí fatálně. České statistiky nejsou o nic méně alarmující. Každoročně u nás chřipkou onemocní statisíce obyvatel a v jejím důsledku pak umírá až 2 000 osob.

