YOUTUBE KANÁL MARKA SLOUKY

Cesta k rozšíření slovní zásoby

Proč videa začal točit? „Protože chci. Dívám se na YouTube a baví mě to,“ říká.

„Marek není schopný vést normální rozhovor, nerozumí klasické mluvené řeči. Zná nějaká slova, je schopný složit jednoduché věty, ale funkčně komunikovat neumí. A protože je v jeho věku hodně těžké ho k něčemu „donutit“, je natáčení videí na YouTube jedna z možností, jak do něj dostat co nejvíce slov a co nejvíce mu rozšířit slovní zásobu,“ objasňuje smysl celého záměru jeho otec Miroslav.

„Když byl Marek na hodinách logopedie, pořád mluvil o YouTube. To byl také důvod, proč tehdy jeho logoped řekl, ať to zkusíme,“ doplňuje Markův táta.

VIDEO: Na Velký Kosíř vyrazily tisíce lidí, přivítat Nový rok

Točí hlavně na výletech

Videa Marek natáčí na řadě zajímavých míst. Navštívil zříceninu Rabštejn, Pradědovu galerii, Štramberskou Trúbu nebo rozhledny na Velkém Kosíři, Dalimilovu nad Starým Městem nebo Mariánku u Lanškrouna.

„(Točil jsem, pozn. red.), když jsme byli na procházce, na rozhledně, v Zábřehu jsme byli a tak. Videí mám padesát. Na Silvestra natočíme video pod Hostýnem,“ říká mladý youtuber.

Novoroční poselství Marka Slouky

Zdroj: Youtube

„Nejdřív s ním točila bývalá manželka o běžných věcech, že jede třeba do školy. Pak jsem to převzal já. Děti mám jednou za čtrnáct dní, dělal jsem s nimi většinou nějaké aktivity, chodili jsme na procházky. Marek je takový závislák na počítači. Abychom ho co nejvíce odpojili od online technologií, šli jsme třeba na celodenní výšlap, kde jsme natočili reportáže od rozhleden nebo z hradu,“ přibližuje Miroslav Slouka.

Společná práce otce a syna

Videa jsou společnou prací otce a syna. Miroslav vymýšlí scénář, videa stříhá a publikuje, na Markovi je samotné točení.

„Když někam jdeme, zeptám se, jestli chce natočit video, napíšu jednoduchý scénář a Marek to natočí a odvykládá. Od Markovy učitelky jsem dostal zpětnou vazbu, že jsem vymýšlel strašně složité věty. V posledních čtyřech, pěti videích už nenatáčíme celá souvětí, ale natočíme tam kousek, tady kousek, já to pak na mobilu sestříhám a pověsíme to na YouTube,“ popisuje Miroslav způsob vzájemné spolupráce.

Zdroj: Youtube

Spousta nových sledujících

Markův příběh před několika týdny prezentovala Česká televize. Kromě velkého ohlasu mezi příbuznými a známými mu popularita přinesla i spoustu nových sledujících. Posledního prosince 2021 má jeho kanál Mara Slouka přes 2700 odběratelů.

„To byl můj účel. Markovým cílem je mít sto tisíc sledujících. Nevím, jestli je toho možné při jeho hendikepu dosáhnout, ale pořád na tom pracujeme,“ usmívá se Miroslav.

Marek v současnosti chodí na speciální školu v Mohelnici. Po absolvování povinné základní docházky by chtěl pokračovat na oboru prodavač. „Jsou tam kámoši z Facebooku,“ poznamenává.

„Já mám takový, možná přehnaně ambiciózní, plán. Vím, že se dá YouTubem alespoň přiživovat. Marek asi nikdy nebude moci žít samostatně, ale každá koruna pro něj bude dobrá, i kdyby to měla být tisícovka měsíčně z z Youtube,“ říká Miroslav.

David si šel pro diagnózu smrti, v olomoucké nemocnici potkal anděla

Autismus do širšího povědomí lidí

Především by však byl rád, aby se i díky Markovým videím ve společnosti začala problematika autismu více řešit a mezi lidmi o ní bylo širší povědomí.

„Marek je na tom zaplaťpánbůh dobře. Není zlý, nemá těžké autistické rysy. Ale spoustu dětí rodiče de facto nezvládají. Byly doby, kdy jsme šli po Šumperku a všichni se na nás ohlíželi. Autisté kolikrát třepou rukama nebo vydávají mimovolné zvuky. Lidé v tom vidí chybějící výchovu nebo zlobivost těch dětí,“ uzavírá Miroslav Slouka.