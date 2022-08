Právě v malé obci na Uherskohradišťsku Kateřina vyrůstala a také prožila poslední dny svého života.

Desítky lidí zaplnily nejprve kostel a následně i schodiště před ním, aby se s mladou ženou naposledy rozloučili. Nečekaná zpráva o jejím úmrtí všechny velmi zasáhla.

„Je to obrovská tragédie, nemělo se to nikdy stát,“ shodovali se smuteční hosté.

Na Kateřinu vzpomínají jako na milou a vstřícnou mladou ženu, která uměla člověka vždy rozesmát. Její život tragicky vyhasl poté, co ji ve čtvrtek 28. července zavraždil v budově Baťova mrakodrapu její bývalý partner, který podle všeho neunesl jejich rozchod. Následně obrátil zbraň i proti sobě a nyní bojuje o život v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

V Baťově mrakodrapu zavádí nová opatření, jako reakci na tragédii

„Pořád nemůžeme uvěřit tomu, co se tady stalo. Všechny nás tato tragická událost silně zasáhla,“ řekla dříve Deníku jedna z pracovnic úřadu. „Byla to milá a veselá slečna,“ dodala.

„Bohužel je to čin nevratný. Zemřela mladá kolegyně, která patřila do našeho týmu kanceláře hejtmana, takže to zasáhlo i mě. Teď musíme být silní. Nejhorší zprávou je, že zmařený život nic nevrátí,“ řekl krátce po tragickém incidentu hejtman Radim Holiš.