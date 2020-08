O toulavá a opuštěná zvířata se má podle zákona postarat obec, ve které byla zvířata odchycena. Obec by měla zaplatit i náklady, které vzniknou útulku. Problém nastává tehdy, když o odchycených zvířatech obec neví.

„Čtvrtým rokem beru do útulku kočky z Chropyně. Byly jich už desítky a náklady na ně převýšily 100 tisíc korun. Letos v červnu jsem město o kompenzaci zažádala poprvé, bez odpovědi. Na druhou žádost odpověděli, že pro mě peníze nemají. Stojím si však za tím, že se o zvířata postarat musí,“ uvedla Karla Chrástová.

Na Facebooku útulku zveřejnila i odpověď za vedení Chropyně:

„Přednesu to v radě města Chropyně. V současné době jsme ale s takovými výdaji nepočítali a nemáme na ně v rozpočtu města peníze navíc. Finanční prostředky, co máme, jsou určené na deratizaci města a umisťování toulavých psů do útulku, se kterými máme uzavřené smlouvy. To nás v současné době více trápí. Vzešel zde požadavek vedení o to, abyste nám dodali seznam lidí z našeho města, od kterých jste v letošním roce převzali nějaké kočky, abychom si to mohli případně ověřit. Proběhla zde myšlenka, že bychom vám například mohli přispívat na humánní usmrcení koček ve špatném zdravotním stavu. Co si i tom myslíte? Jste schopni nám dodat nějaká data?“

Tato reakce však zvedla mezi lidmi vlnu nevole.

„Jsem z Chropyně a za toto se normálně stydím. Před naším domem na volném prostranství u rušné hlavní silnice, kde se často stávají dopravní nehody, před hospodou, byly vybudovány květinové záhony, které již zcela zarostly plevelem, a lavičky s výhledem na silnici, tudíž naprosto nepochopitelný a zbytečný výdaj, ale na kočky peníze nejsou,“ komentovala spor na Facebooku například Eliška Hudečková.

S výdaji na opuštěné kočky nepočítali

„Paní jsme informovali, že její požadavek bude dál zpracovávat městská rada. S výdaji na opuštěné kočky jsme skutečně nepočítali, jelikož ani nevíme, že v útulku nějaké kočky z Chropyně jsou. Nemáme s ním uzavřenou smlouvu, neměli jsme se o kočkách jak dozvědět. Nechápu, proč to zveřejnila, když jsme ještě o ničem nerozhodli,“ reagovala v úterý na dotaz Deníku starostka Chropyně Věra Sigmundová.

Smlouvu má útulek uzavřený s Kroměříží a Kojetínem. Zatoulaná zvířata však přijímá i z jiných míst. Chropyni skutečně seznam koček odchycených na jejím katastru od roku 2017 došel, město však podle starostky potřebuje doložení, že kočky byly z jeho území.

„Standardní postup odchytu toulavých zvířat je takový, že pokud se na našem katastru najde zatoulaný pes, lidé volají policii, mně nebo odchytové službě, a následně psa zajistíme. Máme tak jistotu, že je to pes z našeho katastru. Toho dál převezme útulek na základě smlouvy, že město uhradí náklady,“ vysvětlila starostka Sigmundová.

Také dodává, že zatím žádný požadavek na odchyt zatoulané či opuštěné kočky nedostali, proto řeší pouze psy.

„Nebráníme se ani se nevyhýbáme zodpovědnosti za kočky v útulku, chceme pouze důkazy, že jsou skutečně od nás. Nevěděli jsme o nich, proto jsme si na ně ani nevyhradili částku v rozpočtu, který se plánuje na rok dopředu. Paní Chrástová zažádala o proplacení v červenci. Přesto to neznamená, že Chropyně vydala jasné stanovisko. Útulku jsme se zeptali na návrh řešení a věc budeme projednávat na začátku září,“ upozornila Věra Sigmundová.

Kromě města Kroměříže či Kojetína podporuje útulek Zatoulané štěstí i veřejnost. Ten dále zajišťuje kočkám zdravotní péči, jídlo i škrabátka.

„Mám kočky ve svém domě, který je kvůli nim vybydlený. Lidé mi pokládají dokonce koťata v košíku přede dveře. Všeobecný problém je, že jsou kočky vnímány jako nějaký plevel,“ posteskla si Karla Chrástová.