„V místě nákazy provedli veterinární inspektoři šetření, přijali opatření proti šíření nákazy z hospodářství a odeslali vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5. Nákazová situace je podle SVS velmi vážná. Jen během prosince bylo v České republice vyhlášeno deset nových ohnisek ptačí chřipky. Tempo, jakým nová ohniska nákazy přibývají, stále zrychluje. Apelujeme na všechny chovatele, aby dodržovali platná veterinární opatření. Jakékoliv podezření nákazy či úhyny v chovech je nutné neprodleně hlásit krajské veterinární správě,“ sdělila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Kvůli zamezení dalšího šíření nebezpečné nákazy vydala Státní veterinární správa mimořádné veterinární opatření pro obce v ochranném pásmu. Toto pásmo zahrnuje kromě celého Uherského Brodu také obce Šumice, Bánov, Biskupice, Bojkovice, Bystřice pod Lopeníkem, Částkov, Dobrkovice, Dolní Němčí, Drslavice, Hradčovice, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Kladná Žilín, Komňa, Lhotka, Ludkovice, Luhačovice, Nedachlebice, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Polichno, Prakšice, Přečkovice, Rudice, Suchá Loz, Svárov, Veletiny, Velký Ořechov, Vlčnov a Záhorovice. Opatření potrvá minimálně 21 dní.

Na radnici v Uherském Brodě se ihned sešla pracovní skupina, která nastalou situaci začala řešit. Hlavním úkolem bude provedení soupisu všech chovatelů drůbeže a ostatního ptactva. K tomuto účelu budou sloužit sčítací archy, které si lidé mohou stáhnout na webu města nebo je dostanou na podatelně městského úřadu nebo na Městském informačním centru.

„Pokud budou občané potřebovat, s vyplněním sčítacího archu jim rádi pomůžeme. Na radnici byla zřízena kancelář, kde jsou formuláře k dispozici a lidé je tam mohou ihned vyplnit. Veškeré informace k ptačí chřipce poskytujeme v pracovní dny na telefonní lince městského úřadu 572 805 188 a o víkendech na lince městské policie 156,“ řekla Elen Sladká, mluvčí města Uherský Brod.

Vyplněné formuláře je nutné odevzdat do pátku 13. ledna 2023. Nesplnění povinnosti lze podle Sladké sankcionovat až do výše 100.000 korun. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření ptačí chřipky trvají již od poloviny loňského prosince a platí pro chovatele v celé České republice. Zakázáno je chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství.

Ptačí chřipka, dříve také klasický mor drůbeže, je onemocnění ptáků způsobované chřipkovými viry typu A, které postihuje primárně ptactvo a pouze výjimečně může být přeneseno na některé druhy savců.

Nejznámějším a nejsledovanějším typem ptačí chřipky na přelomu 2. a 3. tisíciletí je onemocnění způsobované virem H5N1, jak pro jeho rychlé šíření mezi ptáky, tak pro jeho omezenou schopnost infikovat člověka a vysokou úmrtnost, pokud k této infekci dojde.

Opatření proti ptačí chřipce

V polovině loňského prosince vydala SVS mimořádná veterinární opatření s platností pro chovatele v celé České republice. Zakázáno je chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů. Za porušení mimořádných opatření hrozí vysoké pokuty. U fyzických osob může sankce činit až 100 000 korun a u právnických osob, tedy firem, až 2 000 000 korun.